Ajker Patrika
En
করপোরেট

নগদ ও সিটিজেনস ব্যাংকের কৌশলগত অংশীদারিত্বের চুক্তি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
নগদ ও সিটিজেনস ব্যাংকের কৌশলগত অংশীদারিত্বের চুক্তি
ছবি: বিজ্ঞপ্তি

গ্রাহকদের আর্থিক লেনদেনের সেবা আরও সহজ, দ্রুত ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসির সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্বের চুক্তি করেছে ডাক বিভাগের মোবাইল আর্থিক সেবা নগদ। এই চুক্তির আওতায় ট্রাস্ট কাম সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্টের পাশাপাশি অ্যাড মানি, রেমিট্যান্স, ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (এনপিএসবি) সহ বিভিন্ন আর্থিক লেনদেন সেবা এখন আরও বড় পরিসরে দেওয়া সম্ভব হবে।

সম্প্রতি রাজধানীর মতিঝিলে সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসির প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়।

নগদের জ্যেষ্ঠ সহযোগী প্রশাসক সৈয়দ হীমঈয়ানউদ্দিন আহমেদ এবং সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলমগীর হোসেনের উপস্থিতিতে, চুক্তিতে নগদের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার আফজাল আহমেদ (এফসিএ) এবং সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসির পক্ষে স্বাক্ষর করেন ব্যাংকটির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুল লতিফ।

এই চুক্তির ফলে প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব আরও বিস্তৃত হবে। সিটিজেনস ব্যাংক থেকে নগদ ওয়ালেটে অ্যাড মানি, ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ বা এনপিএসবি সেবার পাশাপাশি সিটিজেনস ব্যাংকের মাধ্যমে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁদের পরিবারের কাছে আরও সহজে পৌঁছে দেবে নগদ। একই সঙ্গে গ্রাহক ইন্টিগ্রেশন ও অনবোর্ডিং প্রক্রিয়া সহজ করার মাধ্যমে আরও বেশি মানুষকে ডিজিটাল আর্থিক সেবার আওতায় আনা সম্ভব হবে।

এর ফলে দেশের ক্যাশলেস লেনদেনের প্রসারেও এই অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বর্তমানে সিটিজেনস ব্যাংকসহ দেশের ৪১টি ব্যাংকের সঙ্গে নগদের ট্রাস্ট কাম সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্ট চুক্তি রয়েছে।

অনুষ্ঠানে নগদের জ্যেষ্ঠ সহযোগী প্রশাসক সৈয়দ হীমঈয়ানউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘গ্রাহকদের জন্য দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন ডিজিটাল আর্থিক সেবা নিশ্চিত করতে ব্যাংকের সাথে আমাদের অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করতেই হবে। এ জন্যই সিটিজেনস ব্যাংকের সঙ্গে আমাদের এই কৌশলগত অংশীদারিত্ব। আমরা মনে করি, এ ধরনের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গ্রাহকদের জন্য ডিজিটাল লেনদেন আরও সহজ হবে এবং দেশের ক্যাশলেস অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ আরও প্রসারিত হবে।’

সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলমগীর হোসেন বলেন, ‘সারা দেশে নগদের যে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক, সেটা কাজে লাগিয়ে আমাদের ব্যাংকের সেবাগুলো সাধারণ মানুষের ঘরে পৌঁছে দিতে চাই। আগামীতে আমরা ন্যানো লোনের মতো বিভিন্ন সেবা নগদের মাধ্যমে বিতরণ করতে চাই। দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করছে নগদ, আগামীতে আরও গ্রাহকবান্ধব সেবা নিয়ে আসবে বলে প্রত্যাশা করি।’

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, নগদের জ্যেষ্ঠ সহযোগী প্রশাসক প্রবাল আহমেদ (এসিএ), সহযোগী প্রশাসক মো. আজহারুল হক, ট্রেজারি অ্যান্ড মার্চেন্ট অপারেশনস বিভাগের প্রধান আবিদ খান, ডিস্ট্রিবিউটর ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এসওসি বিভাগের প্রধান দেবব্রত কুমার চন্দ (পলাশ), হেড অব বিজনেস সেলস মো. সাইদুর রহমান দীপু এবং রেমিট্যান্স বিভাগের প্রধান মো. আহসানুল হক বাশার।

সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মোস্তাফিজুর রহমান, চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, প্রিন্সিপাল শাখার প্রধান আব্দুর রউফ ভূঁইয়া, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মুজিবুর রহমান, হেড অফ এসএমআর বিজয় চন্দ্র দাসসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

দেশে বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানোসহ ডিজিটাল লেনদেনকে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে নগদ। এছাড়া ‘বাংলা কিউআর’ (Bangla QR) পেমেন্ট সেবা এবং ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (এনপিএসবি) সুবিধা চালু করে ক্যাশলেস লেনদেনের সম্ভাবনাকে আরও প্রসারিত করেছে নগদ।

বর্তমানে দেশের ১০ লাখ বাংলা কিউআর মার্চেন্টে নগদ অ্যাপ থেকে সহজেই পেমেন্ট করা যাচ্ছে। পাশাপাশি এনপিএসবি সুবিধার মাধ্যমে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক সেবার সঙ্গে গ্রাহকদের ডিজিটাল লেনদেন আরও সহজ হয়েছে।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটপ্রতিষ্ঠানের খবরঅর্থনীতির খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত