ঈদের ছুটিতে এটিএম বুথে পর্যাপ্ত টাকা রাখার নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঈদের ছুটিতে এটিএম বুথে পর্যাপ্ত টাকা রাখার নির্দেশ
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ছুটির সময়েও ব্যাংকের এটিএম বুথে পর্যাপ্ত টাকা রাখার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। একই সঙ্গে এটিএম, পয়েন্ট অব সেল (পিওএস), ই-পেমেন্ট গেটওয়ে ও মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসসহ সব ধরনের ডিজিটাল লেনদেন নিরবচ্ছিন্ন রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে দেশের সব তফসিলি ব্যাংক, এমএফএস ও পেমেন্ট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয়।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সার্বক্ষণিক এটিএম সেবা চালু রাখতে হবে এবং বুথে কোনো কারিগরি ত্রুটি দেখা দিলে তা দ্রুত সমাধান করতে হবে। পাশাপাশি বুথে নিরাপত্তা জোরদার ও পাহারাদারদের সতর্ক অবস্থান নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়েছে।

এ ছাড়া পিওএস সেবা সচল রাখা, জালিয়াতি রোধে মার্চেন্ট ও গ্রাহকদের সচেতন করা এবং ই-পেমেন্ট গেটওয়ের ক্ষেত্রে কার্ডভিত্তিক ‘কার্ড নট প্রেজেন্ট’ ও অ্যাকাউন্টভিত্তিক লেনদেনে ‘টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন’ চালু রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, বিকাশ, রকেট ও নগদসহ সব মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসে নিরবচ্ছিন্ন লেনদেন নিশ্চিত করতে হবে এবং যে কোনো অঙ্কের লেনদেনের তথ্য এসএমএসের মাধ্যমে গ্রাহককে জানাতে হবে।

বিষয়:

ঈদবাংলাদেশ ব্যাংকএটিএম বুথঅর্থনীতির খবরঈদুল ফিতর
