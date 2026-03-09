ঈদের ছুটিতে এটিএম বুথে পর্যাপ্ত টাকা রাখার নির্দেশ

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ছুটির সময়েও ব্যাংকের এটিএম বুথে পর্যাপ্ত টাকা রাখার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। একই সঙ্গে এটিএম, পয়েন্ট অব সেল (পিওএস), ই-পেমেন্ট গেটওয়ে ও মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসসহ সব ধরনের ডিজিটাল লেনদেন নিরবচ্ছিন্ন রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
আজ সোমবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে দেশের সব তফসিলি ব্যাংক, এমএফএস ও পেমেন্ট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয়।
নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সার্বক্ষণিক এটিএম সেবা চালু রাখতে হবে এবং বুথে কোনো কারিগরি ত্রুটি দেখা দিলে তা দ্রুত সমাধান করতে হবে। পাশাপাশি বুথে নিরাপত্তা জোরদার ও পাহারাদারদের সতর্ক অবস্থান নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়েছে।
এ ছাড়া পিওএস সেবা সচল রাখা, জালিয়াতি রোধে মার্চেন্ট ও গ্রাহকদের সচেতন করা এবং ই-পেমেন্ট গেটওয়ের ক্ষেত্রে কার্ডভিত্তিক ‘কার্ড নট প্রেজেন্ট’ ও অ্যাকাউন্টভিত্তিক লেনদেনে ‘টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন’ চালু রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, বিকাশ, রকেট ও নগদসহ সব মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসে নিরবচ্ছিন্ন লেনদেন নিশ্চিত করতে হবে এবং যে কোনো অঙ্কের লেনদেনের তথ্য এসএমএসের মাধ্যমে গ্রাহককে জানাতে হবে।
দীর্ঘস্থায়ী মূল্যস্ফীতি সহনীয় করতে অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা পাঁচটি সুপারিশ করেছেন। এগুলো হলো সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি প্রত্যাহার, সুদহার হ্রাস, মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সরবরাহব্যবস্থা ও বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ়করণ এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা।১ ঘণ্টা আগে
আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সাধারণ নাগরিকদের জন্য নতুন নোট বাজারে না ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ফলে এবার সালামিতে নতুন নোট পাওয়ার আশা নেই। তবে সাধারণ মানুষের জন্য সুযোগ না থাকলেও, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বিপুল পরিমাণ নতুন নোটের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসির উদ্যোগে আয়োজিত হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৬। ‘আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায়বিচার; সুরক্ষিত হোক নারী ও কন্যার অধিকার’—এই প্রতিপাদ্যে গতকাল রোববার (৮ মার্চ) ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে নারী কর্মকর্তাদের নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।২ ঘণ্টা আগে
দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল সমাজের সব স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ কর্মসূচি চালু করছে সরকার। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোনো ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব বা দলীয়করণের সুযোগ থাকবে না এবং সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে এটি পরিচালনা করা হবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী।৪ ঘণ্টা আগে