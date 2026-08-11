নিজ আস্তানায় গ্রেপ্তার ঠাকুরগাঁওয়ের ‘ক্যাসিনো হেলাল’

সাইবার সুরক্ষা আইন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দায়ের করা একাধিক মামলার এজাহারভুক্ত আসামি মো. হেলাল মিয়াকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ। সোমবার দিবাগত রাতে ভূল্লী থানার কচুবাড়ি হাটপাড়া এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
ডিবি সূত্রে জানা যায়, হেলাল মিয়া ডিবিতে তদন্তাধীন একটি সাইবার সুরক্ষা আইনের মামলার এজাহারভুক্ত ২ নম্বর আসামি। পুলিশের দাবি, তিনি অবৈধ অনলাইন ক্যাসিনো পরিচালনার পাশাপাশি এলাকায় মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পাঁচটি মামলা রয়েছে।
এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে হেলাল অবৈধ ক্যাসিনো ও মাদক কারবার পরিচালনা করে আসছিলেন। এতে এলাকার যুবসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি স্বাভাবিক পরিবেশও বিঘ্নিত হচ্ছিল বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।
জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এটিএম গোলাম রসুল বলেন, হেলাল মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মঙ্গলবার তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।
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