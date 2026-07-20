ঠাকুরগাঁওয়ে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় নিজ জমিতে চাষ করার সময় বজ্রপাতে ফজলুল করিম (৪০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ৯টায় উপজেলার ৯ নম্বর রায়পুর ইউনিয়নের হরিন্দা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ফজলুল করিম ওই ইউনিয়নের কাচনা গ্রামের মো. মহসিন আলীর বড় ছেলে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকালে ফজলুল করিম তাঁদের বাড়ির পূর্ব দিকে হরিন্দা গ্রামে নিজেদের জমিতে পাওয়ার টিলার নিয়ে চাষ করতে যান। জমি চাষের একপর্যায়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে তীব্র বজ্রপাত শুরু হয়। এ সময় একটি বজ্রপাত সরাসরি ফজলুলের ওপর আঘাত হানে। বজ্রাঘাতে তাঁর শরীরের বাঁ দিক ও গলার নিচের অংশ মারাত্মকভাবে পুড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।
ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহজাহান আলী বলেন, খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে যায়। নিহত ব্যক্তির মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করার পর আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।
টানা বর্ষণ ও মেঘালয় থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে শেরপুরের কয়েকটি নদীর পানি বেড়েছে। চেল্লাখালী ও ভোগাই নদীর পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করেছে। নালিতাবাড়ী-গাজীরখাম-শেরপুর সড়কের গোল্লারপাড় এলাকায় পানি ওঠায় কয়েক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল। নালিতাবাড়ী ও ঝিনাইগাতীর নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে।৯ মিনিট আগে
বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জে কালাবদর নদীর পাড় ভেঙে নিখোঁজ হওয়া পাঁচ বছর বয়সী শিশু মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজের দুই দিন পর আজ সোমবার বেলা দেড়টার দিকে কালাবদর নদীর বেলতলা এলাকা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে বরিশাল সদর নৌ পুলিশ।৯ মিনিট আগে
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের অভিযানে চুরি মামলার এক সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে...১৩ মিনিট আগে
চলতি মৌসুমে মানিকগঞ্জ জেলায় ৩ হাজার ৮২৫ হেক্টর জমিতে কাঁচা মরিচের আবাদ হয়েছে। অনুকূল আবহাওয়ায় প্রায় ৪২ হাজার ৮০২ টন মরিচ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। কিন্তু অতিবৃষ্টিতে জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিচু এলাকার মরিচখেত পানিতে ডুবে যাওয়ায় সেই লক্ষ্যমাত্রা এখন হুমকির মুখে পড়েছে।১৩ মিনিট আগে