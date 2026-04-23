ঠাকুরগাঁওয়ে গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার সালন্দর ইউনিয়নে শাহেরা খাতুন (৩৮) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার বেলা ৩টার দিকে উপজেলার সালন্দর ইউনিয়নের সিংপাড়া গ্রামে নিজ বাড়িতে ওই গৃহবধূর মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। নিহত শাহেরা খাতুন ওই গ্রামের মো. জিয়ারুল ইসলামের স্ত্রী।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বিকেলে বাড়ির সবার অগোচরে শয়নকক্ষের বাঁশের আড়ার সঙ্গে গলায় ফাঁস দেন শাহেরা খাতুন। পরে পরিবারের লোকজন তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে।
নিহতের পরিবারের দাবি, শাহেরা খাতুন দীর্ঘদিন ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। এই অসুস্থতার কারণেই তিনি আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
এ বিষয়ে ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মানসিক অসুস্থতার কথা জানানো হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি ইউডি মামলাসহ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
