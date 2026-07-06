Ajker Patrika
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ঠাকুরগাঁও

পীরগঞ্জে ২ লাখ টাকা মূল্যের কারেন্ট জাল জব্দ, ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড

পীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও) প্রতিনিধি 
পীরগঞ্জে ২ লাখ টাকা মূল্যের কারেন্ট জাল জব্দ, ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড
জব্দকৃত কারেন্ট জাল উপজেলা পরিষদ চত্বরে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে অভিযান চালিয়ে প্রায় দুই লাখ টাকা মূল্যের অবৈধ কারেন্ট জাল জব্দ করে ধ্বংস করা হয়েছে। এ সময় দুই ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল রোববার সন্ধ্যায় উপজেলার বৈরচুনা বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গোলাম রব্বানী সরদার।

পীরগঞ্জের সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আয়শা আক্তার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার বৈরচুনা বাজারে অভিযান চালানো হয়। এ সময় শামিম ও রুবেল নামে দুই ব্যবসায়ীর দোকান থেকে প্রায় দুই লাখ টাকা মূল্যের কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা করে মোট ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। পরে জব্দকৃত কারেন্ট জাল উপজেলা পরিষদ চত্বরে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

পীরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গোলাম রব্বানী সরদার বলেন, ‘জনস্বার্থে মৎস্য সম্পদ রক্ষায় অবৈধ কারেন্ট জালের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওকারেন্ট জালজেলার খবররংপুর বিভাগপীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও)
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