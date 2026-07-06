Ajker Patrika
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ঢাকা

উগ্রবাদে জড়িত থাকার অভিযোগে ফাতাহ কমব্যাট সিস্টেমের প্রশিক্ষকসহ গ্রেপ্তার ৬

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
উগ্রবাদে জড়িত থাকার অভিযোগে ফাতাহ কমব্যাট সিস্টেমের প্রশিক্ষকসহ গ্রেপ্তার ৬
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় উগ্রবাদে জড়িত থাকার অভিযোগে ফাতাহ কমব্যাট সিস্টেমের (এফসিএস) প্রশিক্ষকসহ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এরা হলেন— শাহ আমানত সাবির (২৩), মো. হোসাইন তানিম (২০), মো. জুনায়েদ (২২), আতাউল্লাহ শাহ (৩২), মো. আবিদুর রহমান (২০) ও মো. বায়োজিত (৩০)। বর্তমানে এরা তিন দিনের রিমান্ডে রয়েছেন।

আজ সোমবার যাত্রাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রাজু এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, রোববার (৫ জুলাই) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে যাত্রাবাড়ী থানার মিনি কক্সবাজার এলাকার আমিন মোহাম্মদ গ্রুপের পাশের বালুর মাঠে অভিযান চালিয়ে এদের গ্রেপ্তার করা হয়। আগের দিন করা একটি সাধারণ ডায়েরির (জিডি) ভিত্তিতে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) এ বি সিদ্দিকের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

ওসি মোহাম্মদ রাজু বলেন, গোপন সংবাদ ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে, উগ্রবাদী সংগঠনের কয়েকজন ব্যক্তি সেখানে প্রশিক্ষণের জন্য সমবেত হয়েছেন। পরে পুলিশের অভিযানে পালানোর চেষ্টা করলে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার ৬জন ঘটনাস্থলে সমবেত হওয়ার সন্তোষজনক কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। গোয়েন্দা তথ্য ও প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে ধারণা করা হচ্ছে, এরা উগ্রবাদী সংগঠনের কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন। তবে বিষয়টি এখনো তদন্তাধীন।

এ ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পরে এদের আদালতে সোপর্দ করে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়। তবে আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

বিষয়:

ঢাকা জেলাপুলিশঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারযাত্রাবাড়ী
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