Ajker Patrika
En
ঢাকা

রাজধানীতে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ২,৩৩৬ মামলা, ডাম্পিং ৫২৫ যানবাহন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীতে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ২,৩৩৬ মামলা, ডাম্পিং ৫২৫ যানবাহন
ফাইল ছবি

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ২ হাজার ৩৩৬টি মামলা করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ। একই সঙ্গে অভিযানকালে ৫২৫টি যানবাহন ডাম্পিং এবং ৩৯৯টি যানবাহন রেকার করা হয়েছে।

আজ সোমবার ডিএমপির পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, রোববার (৫ জুলাই) রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন প্রয়োগে পরিচালিত বিশেষ অভিযানে এসব মামলা করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ট্রাফিক-রমনা বিভাগে ১১০ টি, লালবাগ বিভাগে ১৮২ টি, মতিঝিল বিভাগে ২৩৩ টি, ওয়ারী বিভাগে ৫৬৩ টি, তেজগাঁও বিভাগে ২২৭ টি, মিরপুর বিভাগে ৩২৯ টি, উত্তরা বিভাগে ৪৪৩টি এবং গুলশান বিভাগে ২৪৯টি মামলা করা হয়েছে।

এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের মধ্যে বাস, ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের বিরুদ্ধে এসব মামলা করা হয়।

ডিএমপি জানিয়েছে, রাজধানীতে ট্রাফিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে ট্রাফিক বিভাগের নিয়মিত অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীডিএমপিঢাকা বিভাগউত্তরাট্রাফিক আইন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত