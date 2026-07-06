রাজধানীতে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ২,৩৩৬ মামলা, ডাম্পিং ৫২৫ যানবাহন

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ২ হাজার ৩৩৬টি মামলা করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ। একই সঙ্গে অভিযানকালে ৫২৫টি যানবাহন ডাম্পিং এবং ৩৯৯টি যানবাহন রেকার করা হয়েছে।
আজ সোমবার ডিএমপির পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, রোববার (৫ জুলাই) রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন প্রয়োগে পরিচালিত বিশেষ অভিযানে এসব মামলা করা হয়।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ট্রাফিক-রমনা বিভাগে ১১০ টি, লালবাগ বিভাগে ১৮২ টি, মতিঝিল বিভাগে ২৩৩ টি, ওয়ারী বিভাগে ৫৬৩ টি, তেজগাঁও বিভাগে ২২৭ টি, মিরপুর বিভাগে ৩২৯ টি, উত্তরা বিভাগে ৪৪৩টি এবং গুলশান বিভাগে ২৪৯টি মামলা করা হয়েছে।
এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের মধ্যে বাস, ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের বিরুদ্ধে এসব মামলা করা হয়।
ডিএমপি জানিয়েছে, রাজধানীতে ট্রাফিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে ট্রাফিক বিভাগের নিয়মিত অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
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