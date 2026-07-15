Ajker Patrika
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ঠাকুরগাঁও

ধান রোপণ শেষে ফেরার পথে নদীতে তলিয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
ধান রোপণ শেষে ফেরার পথে নদীতে তলিয়ে শ্রমিকের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

ঠাকুরগাঁওয়ের ভূল্লী উপজেলায় ভূল্লী নদী পার হওয়ার সময় পানিতে ডুবে জুয়েল (৬০) নামে এক দিনমজুরের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার দক্ষিণ বগুলাডাঙ্গী এলাকায় ভূল্লী নদীতে এ ঘটনা ঘটে। অপমৃত্যুর মামলা নথিভুক্ত হওয়ার ভিত্তিতে ভুল্লী থানাপুলিশ এ কথা জানায়।

মৃত জুয়েল উপজেলার ৫ নম্বর শুখানপুকুরী ইউনিয়নের পূর্ব শুখানপুকুরী (গোয়ালীপাড়া) গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মৃত তেছার উদ্দিনের ছেলে।

জানা গেছে, বুধবার সকালে জুয়েল গড়েয়া কামলা বাজারে কাজের উদ্দেশে যান। পরে স্থানীয় এক গৃহস্থ তাঁকে আরও কয়েকজন শ্রমিকের সঙ্গে ধান রোপণের কাজে নিয়ে যান। কাজ শেষে দুপুরে শ্রমিকেরা ভূল্লী নদী পার হয়ে ফিরছিলেন। এ সময় নদী পার হতে গিয়ে জুয়েল পানিতে তলিয়ে যান। সঙ্গে থাকা অন্য

শ্রমিকেরা তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে পাশের একটি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁর মরদেহ শনাক্ত করেন।

মৃতের ছোট ভাই মকবুল হোসেন জানান, জুয়েল সাঁতার জানতেন না। নদী পার হওয়ার সময় পানিতে ডুবেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে অন্য শ্রমিকদের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন। এ ঘটনায় তাঁদের কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ বা সন্দেহ নেই।

ভূল্লী থানার ওসি মো. নুরে আলম সিদ্দিকী জানান, এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ না থাকায় এবং মৃত্যুর ঘটনায় সন্দেহের কোনো তথ্য না পাওয়ায় প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওপানিতে ডুবে মৃত্যুজেলার খবররংপুর বিভাগশ্রমিক
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