Ajker Patrika
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টাঙ্গাইল

সখীপুরে কর্মচারীর হাত-পা বেঁধে দুই কারখানায় ডাকাতি

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
সখীপুরে কর্মচারীর হাত-পা বেঁধে দুই কারখানায় ডাকাতি
কারখানার পাশে একটি পরিত্যক্ত স্থান থেকে দুটি রামদা উদ্ধার করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইলের সখীপুরে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি কারখানায় একযোগে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ডাকাত দল এক কর্মচারী দম্পতিকে চেতনানাশক ওষুধ খাইয়ে অচেতন করে তাঁদের হাত-পা বেঁধে রেখে প্রায় ৪ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে উপজেলার প্রতিমা বংকী (ফুটানি বাজার) এলাকার মাওলানা ভাসানী বোর্ড মিলস ও মাওলানা ভাসানী ড্রইং মিলে এ ঘটনা ঘটে। আহত কর্মচারী আসাদুল (৪০) ও তাঁর স্ত্রী লাবনী (২৫) বর্তমানে সখীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

টাঙ্গাইলের সখীপুরে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি কারখানায় একযোগে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
টাঙ্গাইলের সখীপুরে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি কারখানায় একযোগে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাত দেড়টার দিকে ৫-৬ জনের একটি সশস্ত্র ডাকাত দল দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কারখানা দুটিতে প্রবেশ করে। পরে সেখানে কর্মচারী আসাদুল ও তাঁর স্ত্রী লাবনী বেগমকে চেতনানাশক ওষুধ খাইয়ে অচেতন করে তাঁদের হাত-পা বেঁধে ফেলে। এরপর ডাকাতেরা কারখানায় থাকা দুটি ইজিবাইকের ব্যাটারি, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারের যন্ত্রাংশ, বিদ্যুতের তার এবং দুটি ইলেকট্রিক মোটরসহ প্রায় ৪ লাখ টাকা মূল্যের মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।

আজ ভোরে স্থানীয় লোকজন ওই কর্মচারী দম্পতিকে উদ্ধার করে সখীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। এদিকে কারখানার পাশে একটি পরিত্যক্ত স্থান থেকে দুটি রাম-দা উদ্ধার করা হয়েছে।

সখীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হেলাল উদ্দিন বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।’

বিষয়:

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