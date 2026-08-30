পরিত্যক্ত বাড়িতে ১০টি ঘোড়া জবাই

টাঙ্গাইলের বাসাইলে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে ১০টি ঘোড়া জবাই করার ঘটনা ঘটেছে। এগুলোর মধ্যে ৭টি ঘোড়ার মাংস নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। জবাই করা বাকি তিনটি ঘোড়া ঘটনাস্থলে পড়ে ছিল।
আজ রোববার সকালে বাসাইল পৌরসভার বর্ণীকিশোরী এলাকায় পরিত্যক্ত বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। এতে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
আজ রোববার সকালে স্থানীয়রা জবাই করা তিনটি ঘোড়া ও সাতটি ঘোড়ার মাথা, হাড়, চামড়া ও নাড়িভুঁড়ি পড়ে থাকতে দেখেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ও পৌর কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।
স্থানীয়দের ধারণা, অন্য জায়গা থেকে ঘোড়া নিয়ে এসে এই নির্জন পরিত্যক্ত জায়গায় জবাই করা হয়েছে। ভোর হয়ে যাওয়ায় সাতটি ঘোড়ার মাংস নিতে পারলেও জবাই করা তিনটি ঘোড়ার মাংস নিতে পারেনি দুর্বৃত্তরা।
স্থানীয় বাসিন্দা মফিজ মিয়া বলেন, ‘বিষয়টি জানতে পেরে দেখতে এসেছি। এখানে ১০টি ঘোড়া জবাই করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৭টির মাংস তারা নিয়ে গেছে, আর ৩টি রেখে গেছে। হয়তো কোনো হোটেলে বিক্রির উদ্দেশ্যে এগুলো নেওয়া হয়েছে।’
বাসাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর কবির বলেন, ‘পরিত্যক্ত একটি বাড়িতে ১০টি ঘোড়া জবাই করেছে দুর্বৃত্তরা। রাত ১টা থেকে ৪টার মধ্যে ঘোড়াগুলো জবাই করা হয়। ভোর হয়ে যাওয়ায় সাতটি ঘোড়ার মাংস নিয়ে যায় এবং জবাই করা তিনটি ঘোড়া ফেলে রেখে যায়। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
বাসাইল পৌরসভার পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ‘জবাই করা তিনটি ঘোড়াসহ সাতটির মাথা, হাড়, চামড়া ও নাড়িভুঁড়ি সেখান থেকে এনে অন্যত্র পুঁতে রাখা হয়েছে। ঘটনাস্থল পরিষ্কার করা হয়েছে।’
এর আগেও উপজেলার নাইকানীবাড়ী ও গাজীর ভাঙ্গা এলাকায় ঘোড়ার মাথা, হাড়, চামড়া ফেলে গিয়েছিল দুর্বৃত্তরা।
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