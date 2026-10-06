মির্জাপুরে স্ত্রী-সন্তানকে পুড়িয়ে হত্যাচেষ্টার মামলায় স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

যৌতুকের দাবিতে স্ত্রী ও শিশুকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যাচেষ্টার মামলায় মো. রাকিবুল হাসান রাকিবকে (২৫) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে এক লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও দুই বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার টাঙ্গাইল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক আ. ন. ম. ইলিয়াস এ রায় দেন। রাকিব মির্জাপুর উপজেলার তেলিনা উত্তরপাড়া গ্রামের মো. আকবর আলীর ছেলে।
মামলার বিবরণে জানা যায়, বিয়ের পর থেকে পাঁচ লাখ টাকা যৌতুকের দাবিতে স্ত্রী কনা আক্তার ইতির ওপর নির্যাতন চালাতেন রাকিব। একপর্যায়ে কনা ১৮ মাসের সন্তান মোহাম্মদকে নিয়ে বাবার বাড়ি আজগানা গ্রামে চলে যান। ২০২৫ সালের ২২ ডিসেম্বর সেখানে গিয়ে রাকিব স্ত্রী ও শিশুর শরীরে বার্নিশ ও টারপিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। এতে মা ও ছেলে গুরুতর দগ্ধ হন। পরে তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী পিপি ওমারাও খান দিপু জানান, মামলায় সাতজনের সাক্ষ্য-প্রমাণ শেষে আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত এ রায় দেন। একই সঙ্গে আইনের অপর ধারায় রাকিবকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবে দুটি সাজা একই চলবে। জরিমানার অর্থ ভুক্তভোগী স্ত্রী ও সন্তানকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
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