ক্লিনিকের প্যাথলজির ফ্রিজে কাঁচা মাছ, গুনতে হলো জরিমানা

টাঙ্গাইলের সখীপুরে বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে দুটি ক্লিনিককে জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ সোমবার দুপুরে অভিযান চালিয়ে এই জরিমানা করেন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রুমেল।
তিনি জানান, অভিযানে নিধি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের প্যাথলজি বিভাগে থাকা রেফ্রিজারেটরে কাঁচা মাছ সংরক্ষণের দায়ে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। অপরদিকে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখায় গ্রীণ লাইফ ক্লিনিককে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
অভিযানের সময় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রেহানা পারভীনসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
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