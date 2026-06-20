বিয়ের গেটে বরকে বরণ করতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে কনের চাচার মৃত্যু

নড়াইলে বিয়ের গেটে বরকে বরণ করতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে কনের চাচার মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (১৯ জুন) রাত ৮টার দিকে সদর উপজেলার কলোড়া ইউনিয়নের মুসুড়ি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত নকুল মল্লিক (৫৩) ওই গ্রামের মৃত সতীশ চন্দ্র মল্লিকের ছেলে।
পরিবার ও স্বজন সূত্রে জানা যায়, মুসুড়ি গ্রামে ভাতিজির বিয়ের অনুষ্ঠানে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছিল। একই উপজেলার ধোপাখোলা এলাকা থেকে বরযাত্রী রাত ৮টার দিকে বিয়েবাড়িতে পৌঁছালে বরকে বরণ করার প্রস্তুতি চলছিল।
এ সময় কনের চাচা নকুল মল্লিক অন্যদের সঙ্গে বিয়ের গেটে যান। সেখানে বিয়েবাড়ির আলোকসজ্জার বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসে তিনি বিদ্যুতায়িত হন।
পরে স্বজনেরা তাঁকে উদ্ধার করে নড়াইল জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নকুল মল্লিকের মৃত্যুর ঘটনায় বিয়েবাড়ির আনন্দের পরিবেশ শোকে রূপ নেয়। স্বজন ও উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে যায়।
নড়াইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অজয় কুমার কুণ্ডু বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
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