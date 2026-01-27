টাঙ্গাইলে বৃদ্ধ দম্পতিকে হত্যা, টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট

টাঙ্গাইলের বাসাইলে বৃদ্ধ দম্পতিকে হত্যার পর ঘরে থাকা নগদ ও স্বর্ণালংকার লুটের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের তির ধানের চারা রোপণ করতে আসা অজ্ঞাতনামা দুই শ্রমিকের বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার হাবলা ইউনিয়নের ঘোষাখালী গ্রামে নিজ ঘর থেকে লাশগুলো উদ্ধার করা হয়।
নিহতরা হলেন ঘোষাখালী গ্রামের মোতাহার সিকদার ওরফে ঠান্ডু (৭৫) ও তাঁর স্ত্রী রেজিয়া বেগম (৬৫)।
নিহতের নাতি শাকিল সিকদার বলেন, ‘গত রোববার কৃষিজমিতে ধানের চারা রোপণ করার জন্য শরীফ ও সুমন নামের দুই শ্রমিক আনা হয়। আমার দাদার পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা ছিল। পরে শ্রমিকেরা পায়ের ব্যথা ভালো করার জন্য দাদাকে কবিরাজি ওষুধ খেতে দেন। গত রাতে দাদার ঘরের বারান্দায় শ্রমিকদের ঘুমানোর জন্য জায়গা দেওয়া হয়। আর দাদা ও দাদি ঘরের ভেতরে ঘুমান। রাতের কোনো একসময় ঘরের টিন কেটে দরজা খুলে ঢোকে শ্রমিকেরা। এ সময় দাদা ও দাদিকে শ্বাসরোধে হত্যার পর টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে পালিয়ে যায় তারা। পরে সকালে দাদা-দাদিকে উদ্ধার করে মির্জাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।
এদিকে, বিষয়টি নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘর থেকে কী কী মালপত্র লুট হয়েছে, তা এখনো নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। হত্যার ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে।
টাঙ্গাইলের সহকারী পুলিশ সুপার (সখীপুর সার্কেল) এ কে এম মামুনুর রশিদ বলেন, ধানের চারা রোপণের জন্য দুই শ্রমিক আনা হয়েছিল। ভোর থেকে তাঁদের পাওয়া যাচ্ছে না। এই বৃদ্ধ দম্পতিকে হত্যার ঘটনায় ওই দুই শ্রমিককে অভিযুক্ত করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে।
রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনারের (এসি ল্যান্ড) কার্যালয়ে ঢুকে হম্বিতম্বি ও হুমকি দেওয়ার অপরাধে এক যুবককে দেড় বছরের কারাদণ্ড এবং ৫০০ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডপ্রাপ্ত যুবকের নাম নাইম আহমেদ (২৫)। তিনি পুঠিয়ার মাহেন্দ্রা গ্রামের নুর মোহাম্মদের ছেলে।৮ মিনিট আগে
ঢাকা-৮ আসন দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস—বললেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) সাধারণ সম্পাদক সালাহউদ্দিন আম্মার। আজ মঙ্গলবার তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে এসব কথা বলেন।১৭ মিনিট আগে
নওগাঁয় একটি বাড়ির টয়লেটের সেপটিক ট্যাংক থেকে অজ্ঞাত এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বেলা ২টার দিকে সদর উপজেলার শিকারপুর ইউনিয়নের বিলভবানীপুর (পূর্বপাড়া) গ্রামের মনতাসুর রহমানের বাড়ির টয়লেটের সেপটিক ট্যাংক থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।২৬ মিনিট আগে
নির্বাচনে ভোট গ্রহণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারও পক্ষপাতিত্ব প্রমাণিত হলে এর পরিণতি খুব খারাপ হবে বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। তিনি বলেন, ‘নিরপেক্ষতার প্রশ্নে সামান্যতম কোনো বিচ্যুতি নির্বাচন কমিশন গ্রহণ করবে না।২৬ মিনিট আগে