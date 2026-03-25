টাঙ্গাইলে কবরস্থানের জমি নিয়ে সংঘর্ষে কিশোর নিহত, আহত ৫

টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলায় কবরস্থানের জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে এক কিশোর নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের পাঁচজন আহত হয়েছেন। উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের রামদেবপুর দক্ষিণপাড়া গ্রামে আজ বুধবার (২৫ মার্চ) সকালে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত কিশোরের নাম নাঈম ইসলাম (১৭)। সে ওই গ্রামের ওসমান আলী শেখের ছেলে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
জানা গেছে, রামদেবপুর দক্ষিণপাড়া গ্রামের হামিদ মেম্বার ও আজিজ সিকদারের বাড়ির মাঝখানে একটি কবরস্থান রয়েছে। আজ ওই কবরস্থানের জমি নিয়ে সিকদার-মণ্ডল বংশের লোকজনের সঙ্গে সওদাগর বংশের লোকজনের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। এ সময় সিকদার ও মণ্ডল বংশের ১৫-২০ জন লোক দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র-রামদা, চায়নিজ কুড়াল ও চাপাতি নিয়ে সওদাগর বংশের লোকজনের ওপর হামলা চালান বলে অভিযোগ ওঠে।
এ ঘটনায় সওদাগর বংশের নাঈম ইসলাম (১৭), মাজাহারুল ইসলাম (১৮), সাকিল (২৩) ও বক্কর (২০) আহত হয়। তাদের মধ্যে নাঈম মারা যায়।
অপর দিকে সিকদার বংশের আজিজুল সিকদার (৭৫) ও হাবিবুর রহমান (৪৫) গুরুতর আহত হয়েছেন। উভয় পক্ষের আহত ব্যক্তিদের টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
কালিহাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জে ও এম তৌফিক আজম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
জামালপুর সদর উপজেলায় বেশি মূল্যে কালোবাজারে বিক্রির চেষ্টার অভিযোগে ৩ হাজার ৫২ লিটার পেট্রল জব্দ করেছে পুলিশ। এ সময় ১১ জনকে আটক করা হয়। স্থানীয় লোকজন সাতটি যানবাহনসহ তাঁদের ধরে পুলিশে সোপর্দ করে বলে জানা গেছে।৩৯ মিনিট আগে
এক-এগারোর আলোচিত অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীকে এবার দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় গ্রেপ্তার দেখাতে আবেদন জানানো হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতে এ আবেদন করা হয়েছে।৪৪ মিনিট আগে
উপজেলা ও পৌরসভায় প্রশাসক নিয়োগের কোনো পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। তিনি বলেছেন, যেখানে প্রয়োজন, সেখানে ইউএনও ও এসি ল্যান্ডরা অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং জনগণের ভোটে নির্বাচিত...১ ঘণ্টা আগে
ঈদের আগের দিন বন্ধ করে দেওয়া রাজধানীর মগবাজারের শাখাটি বাদে সবগুলো শাখা চালুর ঘোষণা দিয়েছে ‘নবীন ফ্যাশন’। আজ বুধবার প্রতিষ্ঠানটির ফেসবুক পেইজে জানানো হয়, বাকি শাখাগুলো এখন থেকে চালু থাকবে এবং সেগুলোতে ১৫ দিনের ঈদ উৎসব চলবে।১ ঘণ্টা আগে