টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলে কবরস্থানের জমি নিয়ে সংঘর্ষে কিশোর নিহত, আহত ৫

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলায় কবরস্থানের জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে এক কিশোর নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের পাঁচজন আহত হয়েছেন। উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের রামদেবপুর দক্ষিণপাড়া গ্রামে আজ বুধবার (২৫ মার্চ) সকালে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত কিশোরের নাম নাঈম ইসলাম (১৭)। সে ওই গ্রামের ওসমান আলী শেখের ছেলে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

জানা গেছে, রামদেবপুর দক্ষিণপাড়া গ্রামের হামিদ মেম্বার ও আজিজ সিকদারের বাড়ির মাঝখানে একটি কবরস্থান রয়েছে। আজ ওই কবরস্থানের জমি নিয়ে সিকদার-মণ্ডল বংশের লোকজনের সঙ্গে সওদাগর বংশের লোকজনের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। এ সময় সিকদার ও মণ্ডল বংশের ১৫-২০ জন লোক দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র-রামদা, চায়নিজ কুড়াল ও চাপাতি নিয়ে সওদাগর বংশের লোকজনের ওপর হামলা চালান বলে অভিযোগ ওঠে।

এ ঘটনায় সওদাগর বংশের নাঈম ইসলাম (১৭), মাজাহারুল ইসলাম (১৮), সাকিল (২৩) ও বক্কর (২০) আহত হয়। তাদের মধ্যে নাঈম মারা যায়।

অপর দিকে সিকদার বংশের আজিজুল সিকদার (৭৫) ও হাবিবুর রহমান (৪৫) গুরুতর আহত হয়েছেন। উভয় পক্ষের আহত ব্যক্তিদের টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কালিহাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জে ও এম তৌফিক আজম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

