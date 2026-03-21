ঈদগাহ মাঠের নাম পরিবর্তন ঘিরে উত্তেজনা, ১৪৪ ধারা জারি

টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার সহদেবপুর ইউনিয়নের দিমুখা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠের নাম পরিবর্তন ঘিরে উত্তেজনা সৃষ্টির পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি করেছে প্রশাসন।
জারি করা আদেশ অনুযায়ী, আজ শনিবার (২১ মার্চ) ঈদের দিন ভোর ৫টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত ঈদগাহ মাঠ ও সংলগ্ন প্রায় ৪০০ গজ এলাকায় সব ধরনের সভা, সমাবেশ, মিছিল, শোভাযাত্রা, পিকেটিং, মাইকিংসহ যেকোনো ধরনের জনসমাগম নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
একই সঙ্গে ওই এলাকায় বিস্ফোরক দ্রব্য বহন এবং যেকোনো প্রকার উসকানিমূলক কর্মকাণ্ডও নিষিদ্ধ করা হয়। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বাভাবিক চলাচল এই নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে থাকবে বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কালিহাতী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. খায়রুল ইসলাম গতকাল শুক্রবার ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি করেন।
জানা গেছে, কালিহাতীর দিমুখা ও মুন্দইল গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী ঈদগাহ মাঠে দীর্ঘদিন ধরে আশপাশের কয়েকটি গ্রামের মুসল্লিরা একসঙ্গে ঈদের নামাজ আদায় করে আসছেন। তবে সম্প্রতি মাঠটির নাম পরিবর্তন ও মালিকানা নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঈদের দিন এ নিয়ে পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে, এমন আশঙ্কা দেখা দেয়।
কালিহাতীর ইউএনও মো. খায়রুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঈদগাহ মাঠের নাম পরিবর্তন ও মালিকানা নিয়ে বিরোধের বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার উভয় পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছি। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছি। কিন্তু আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় এবং গোয়েন্দা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সম্ভাব্য অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। কোনো পক্ষ যেন আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়, সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করা হয়েছে। প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর অবস্থানে রয়েছে।’
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় দুজন আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।১৯ মিনিট আগে
একই এলাকার ফাহিম নামে একটি ছেলের সঙ্গে এক মেয়ের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। বেশ কিছুদিন ধরে মনোমালিন্যের কারণে তাদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়। কয়েক দিন ধরে ওই মেয়ে রাব্বীর সঙ্গে চলাফেরা শুরু করে। এ কারণে রাব্বীর সঙ্গে ফাহিমের বিরোধ শুরু হয়।২৩ মিনিট আগে
বঙ্গোপসাগরের মোহনায় মাছ ধরতে গিয়ে ঝড়ের কবলে পড়ে নৌকা ডুবে এক জেলে মারা গেছেন। তাঁর নাম নূরে আলম (৪৫)। তবে নৌকাডুবির ঘটনায় অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছেন তাঁর দুই সন্তান। নিজেদের প্রাণ রক্ষাই যেখানে দায়, সেখানে সাগরে প্রায় দুই ঘণ্টা সাঁতরে বাবার মরদেহ নিয়ে বাড়িতে ফিরেছেন তাঁর ছেলেরা।৩০ মিনিট আগে
এক মাসের সিয়াম সাধনা ও ইবাদত-বন্দেগির পর যথাযোগ্য ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে ঈদুল ফিতরের প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার (২১ মার্চ) সকাল ৭টায় এই জামাত অনুষ্ঠিত হয়।৩ ঘণ্টা আগে