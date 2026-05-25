ঈদযাত্রায় চন্দ্রায় ঘরমুখী মানুষের ঢল, অতিরিক্ত ভাড়ার অভিযোগ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি মো. ফজলুল হক
আপডেট : ২৫ মে ২০২৬, ১১: ৪০
ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের চন্দ্রায় ঈদযাত্রায় ঘরমুখো মানুষের উপচে পড়া ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পবিত্র ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা এলাকায় রয়েছে ঘরমুখী মানুষের উপচে পড়া ভিড়। আছে যানবাহনের তীব্র চাপ। আজ সোমবার সকাল থেকেই চন্দ্রা এলাকায় এমন চিত্র দেখা যায়। একই সঙ্গে গণপরিবহনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অভিযোগও করেছেন যাত্রীরা।

জানা গেছে, কালিয়াকৈরে তিন শতাধিক শিল্পকারখানা রয়েছে। ঈদ উপলক্ষে আজ সোমবার থেকে একযোগে ছুটি শুরু হয়েছে। এ কারণে লাখো শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। দুপুরের পর মহাসড়কে যানবাহন ও যাত্রীর চাপ আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে পুলিশ।

উত্তরবঙ্গের জেলার মানুষের অন্যতম প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত চন্দ্রা ত্রিমোড় এলাকায় প্রতি ঈদেই ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। এ বছরও এর ব্যতিক্রম হয়নি। চন্দ্রা-নবীনগর ও চন্দ্রা-গাজীপুর সড়কে ধীর গতির যান চলাচলের কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা।

যাত্রীদের অভিযোগ, ঈদকে কেন্দ্র করে অনেক পরিবহন স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করছে। বাধ্য হয়ে অনেকেই ট্রাক, পিকআপ ও মোটরসাইকেলে করেও বাড়ির পথে রওনা হচ্ছেন।

রংপুর ও বগুড়াগামী যাত্রী শামীম ও কাদের বলেন, ‘ঈদের আগে প্রতিবছরই বেশি ভাড়া দিয়ে বাড়ি যেতে হয়। আমাদের দুর্ভোগ দেখার কেউ নেই। অভিযোগ করেও কোনো লাভ হয় না।’

এ বিষয়ে নাওজোড় হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সওগাতুল আলম বলেন, ‘অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের বিষয়ে এখনো কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মহাসড়কে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ সদস্যরা মাঠে কাজ করছেন। চন্দ্রা এলাকায় প্রায় এক হাজার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন।’

