Ajker Patrika
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টাঙ্গাইল

সালোয়ার-কামিজ পরে নাচের ভিডিও ভাইরাল, মির্জাপুরে বিএনপি নেতা বহিষ্কার

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
সালোয়ার-কামিজ পরে নাচের ভিডিও ভাইরাল, মির্জাপুরে বিএনপি নেতা বহিষ্কার
সালোয়ার-কামিজ পরে নাচগানে ব্যস্ত খন্দকার আমিনুল ইসলাম মিন্টু। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলাধীর গোড়াই ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি খন্দকার আমিনুল ইসলাম মিন্টুকে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ রোববার (৫ জুলাই) উপজেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক হারুন অর রশিদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে খন্দকার আমিনুল ইসলাম মিন্টুকে নারীদের পোশাক ‘সালোয়ার-কামিজ’ পরে নাচগান করতে দেখা যায় বলে দাবি করা হয়। ভিডিওটি দ্রুত ভাইরাল হলে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়।

জানা যায়, চলমান বিশ্বকাপ ফুটবলে ব্রাজিল দলের বিজয় উদ্‌যাপন করতে গিয়ে তিনি ওই ধরনের আচরণ করেন। পরে ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ড ও নৈতিক স্খলনের অভিযোগে উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশে খন্দকার আমিনুল ইসলাম মিন্টুকে দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতির পদ থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে একাধিকবার চেষ্টা করেও বহিষ্কৃত নেতা খন্দকার আমিনুল ইসলাম মিন্টুর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

বিষয়:

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