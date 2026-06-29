নাগরপুরে তীব্র লোডশেডিং, দুর্ভোগ

টাঙ্গাইলের নাগরপুরে তীব্র লোডশেডিংয়ে নাকাল জনজীবন। প্রচণ্ড গরমের সময়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ না থাকায় মানুষ দুর্ভোগে পড়েছে। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্করা বেশি কষ্টে পড়েছে। বিদ্যুৎ-নির্ভর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন।
পল্লী বিদ্যুৎ কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, নাগরপুর উপজেলায় পল্লী বিদ্যুতের আওতায় ১ লাখ ১০ হাজার গ্রাহক রয়েছে। গ্রাহক অনুযায়ী এই উপজেলায় বিদ্যুতের চাহিদা ২৮ মেগাওয়াট। এর বিপরীতে সরবরাহ হয় মাত্র ৯ মেগাওয়াট।
গ্রাহক মো. আয়নাল সিকদার বলেন, বিদ্যুৎ যায় না, মাঝেমধ্যে শুধু একটু আসে। উপজেলা সদরে ২৪ ঘণ্টায় ৬-৭ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকলেও গ্রামের অবস্থা আরও খারাপ। এ ছাড়া ভোল্টেজ ওঠানামার কারণে বিদ্যুৎ বিলও বেশি আসছে।
জানা গেছে, টাঙ্গাইল-৬ (নাগরপুর-দেলদুয়ার) আসনের নির্বাচনী এলাকায় বিদ্যুৎ-ঘাটতি পূরণে স্থানীয় সংসদ সদস্য মো. রবিউল আওয়াল লাভলু মন্ত্রী বরাবর ডিও লেটার পাঠিয়েছেন। পরে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ ডিও লেটারটি পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের (আরইডি) চেয়ারম্যানকে পাঠিয়েছেন।
পল্লী বিদ্যুৎ নাগরপুর জোনাল অফিসের ডিজিএম (অতি.) নয়ন চন্দ্র সরকার বলেন, চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় লোডশেডিং হচ্ছে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। সরবরাহ বাড়লে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হবে।
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) প্রথমবারের মতো বায়োমেডিকেল ইনটেলিজেন্স, এআই উদ্ভাবন ও উদীয়মান টেকসই প্রযুক্তিবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার (২৯ জুন) বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি কাজী নজরুল ইসলাম ভবনের কনফারেন্স রুমে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।৩ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর দশমিনায় সংগ্রাম এনজিও কার্যালয়ে ঋণ বিতরণকে কেন্দ্র করে ঋণগ্রহীতা ও এনজিও কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে দুজন আহত হয়েছেন। সোমবার সন্ধ্যায় ঘটে যাওয়া এ ঘটনায় আহতদের দশমিনা হাসপাতালে ভর্তি করে পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই বাংলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।৬ মিনিট আগে
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় ঢাকার আদাবরে পোশাক শ্রমিক রুবেল হত্যা মামলায় ঝিনাইদহ-৩ আসনের সাবেক এমপি নবী নেওয়াজকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ এহসানুল ইসলাম তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন।১৮ মিনিট আগে
এতে জেলার বেশ কিছু নিম্নাঞ্চলের কৃষিজমি প্লাবিত হয়েছে। এ ছাড়া নাগেশ্বরী উপজেলাধীন নদের তীরবর্তী নিম্নাঞ্চলে বেশ কিছু বসতভিটায় পানি ঢুকে পড়ার খবর পাওয়া গেছে।২৭ মিনিট আগে