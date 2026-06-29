Ajker Patrika
English
বরিশাল

আগৈলঝাড়ায় ‘ওয়ান চাইল্ড, ওয়ান ট্রি’ কর্মসূচি, ৩৮ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ

 আগৈলঝাড়া (বরিশাল) প্রতিনিধি 
আগৈলঝাড়ায় ‘ওয়ান চাইল্ড, ওয়ান ট্রি’ কর্মসূচি, ৩৮ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ
‘ওয়ান চাইল্ড, ওয়ান ট্রি’ কর্মসূচির অধীনে বৃক্ষরোপণ করছেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মাহাবুবুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় ‘ওয়ান চাইল্ড, ওয়ান ট্রি’ কর্মসূচির অধীনে উপজেলার ৩৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। আজ সোমবার সকালে সরকারি গৈলা মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে র‌্যালি শেষে বিদ্যালয় চত্বরে ৫টি ফলদ ও বনজ গাছের চারা রোপণ করা হয়।

বাড়ি-খেলার মাঠ যেখানেই সুযোগ পাও, চারা রোপণ করো—শিক্ষার্থীদের প্রধানমন্ত্রীবাড়ি-খেলার মাঠ যেখানেই সুযোগ পাও, চারা রোপণ করো—শিক্ষার্থীদের প্রধানমন্ত্রী

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মাহাবুবুর রহমান, সরকারি গৈলা মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. জহিরুল হক, সহকারী প্রধান শিক্ষক গোলাম ছরোয়ার, শিক্ষক মাহামুদুল আলম মিঠু, শিক্ষিকা লিওনী শিখা সিকদার এবং আলোমতি সরকার।

পরে বিভিন্ন বিদ্যালয় চত্বরে ফলদ ও বনজ গাছের চারা রোপণ করা হয়।

বিষয়:

বরিশাল জেলাআগৈলঝাড়াবরিশাল বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত