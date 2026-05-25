Ajker Patrika
টাঙ্গাইল

ট্রাক উল্টে নিহত ১৫: নোয়াখালীতে চুল ও পুরোনো মোবাইল সংগ্রহ করতেন তাঁরা

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৫ মে ২০২৬, ১৩: ৩০
ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের কালিহাতীর সরাতৈল দক্ষিণপাড়া একটি ট্রাক উল্টে যায়। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে যমুনা সেতুর পূর্ব প্রান্তে রডবোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে অন্তত ১৫ জন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও অন্তত ছয়জন।

আজ সোমবার ভোরে সাড়ে ৪টার দিকে ঢাকা যমুনা সেতুর মহাসড়কের কালিহাতীর সরাতৈল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ও আহতরা সবাই নোয়াখালী জেলার চৌমুহনী এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে চুল ও পুরোনো মোবাইল ফোন কিনতেন। আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে তাঁরা ফেনী জেলার মহিপাল থানা এলাকা থেকে রডবাহী ট্রাকে বাড়ি ফিরছিলেন।

যমুনা থানার ওসি খন্দকার ফুয়াদ রুহানী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা উত্তরবঙ্গগামী একটি ট্রাক সকাল ৪টার দিকে যমুনা সেতুর পূর্ব প্রান্তের কালিহাতী উপজেলা সরাতৈল যোকারচর এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। এতে ট্রাকটি সড়কে উল্টে যায়। এ সময়ে রডের নিচে চাপা পড়ে তাঁরা মারা যান। ঘটনাস্থলেই ১৫ জন নিহত হন। আহতদের উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নিহতরা হলেন নওগাঁ জেলার মান্দা থানার রাজেন্দ্র বাড়ি গ্রামের সাকিম মিয়ার ছেলে মো. সাগর মিয়া (২০), একই গ্রামের শহীদুল ইসলামের ছেলে রবিউল ইসলাম (২৫), রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলার বাতানপুর গ্রামের আলতাব হোসেনের ছেলে ইসমাইল হোসেন (১৯), চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার নজরুল ইসলাম (৬০), চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার মামুন (৪৫) এবং নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার মালঞ্চি গ্রামের সাইদুল ইসলামের ছেলে সারিকুল (২৫)। নিহত বাকিদের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

