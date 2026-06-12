ফ্রিজ সরাতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে শিক্ষকের মৃত্যু

টাঙ্গাইলের সখীপুরে ফ্রিজ সরানোর সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে খলিলুর রহমান (৪৯) নামে এক শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার বহেড়াতৈল গ্রামে নিজ বাড়িতে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত খলিলুর রহমান বহেড়াতৈল গ্রামের বাসিন্দা এবং স্থানীয় বহেড়াতৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ছিলেন। তিনি ওই এলাকার আলম মিয়ার ছেলে।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইউসুফ আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার দুপুরে খলিলুর রহমান ঘরের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ব্যবহৃত ফ্রিজ সরাচ্ছিলেন। এ সময় তাঁর স্ত্রী রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ফ্রিজ সরানোর একপর্যায়ে তিনি বিদ্যুতায়িত হয়ে অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে যান। পরে পরিবারের সদস্যরা দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে সখীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার মোস্তফা কামাল বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।
সখীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হেলাল উদ্দিন বলেন, ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতের কাজ চলছে। পরিবার ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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