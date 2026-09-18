Ajker Patrika
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টাঙ্গাইল

যমুনায় ধরা পড়ল ৩৩ কেজির বাগাড়, ৫০ হাজার টাকায় বিক্রি

ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৭: ২১
যমুনায় ধরা পড়ল ৩৩ কেজির বাগাড়, ৫০ হাজার টাকায় বিক্রি
বাঘাইড় মাছ। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইলে যমুনা নদীতে জেলেদের জালে ৩৩ কেজি ওজনের একটি বাঘাইড় মাছ ধরা পড়েছে। আজ শুক্রবার সকালে মাছটি ভূঞাপুর উপজেলার গোবিন্দাসী ঘাট মাছ বাজারে ৫০ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়েছে।

জানা গেছে, জেলার কালিহাতী উপজেলার গরিলা বাড়ি এলাকার এক জেলে তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে নিয়ে গতকাল রাতে যমুনা নদীতে জাল ফেলে মাছটি ধরেন। আজ শুক্রবার সকালে ভূঞাপুরের গোবিন্দাসী ঘাট মাছ বাজারে নিয়ে গেলে নিলাম থেকে মাছি কেনেন ব্যবসায়ী আব্দুল হালিম। পরে তাঁর কাছ থেকে মাছটি ৫০ হাজার টাকায় কিনে ভাগ করে নেন এলাকার লোকজন।

মাছ ব্যবসায়ী আব্দুল হালিম জানান, মাছটি বিক্রির জন্য গোবিন্দাসী ঘাট বাজারে নিয়ে এলে আমি কিনে নিই। পরে এলাকার লোকজন আমার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকায় কিনে ভাগাভাগি করে নেন।

গোবিন্দাসী মৎস্য বাজার সমিতির সভাপতি বাবলু হালদার বলেন, গোবিন্দাসী ঘাট বাজারে মাঝেমধ্যেই বড় বড় মাছ পাওয়া যায়। গতকাল কয়েকজন জেলে ৩৩ কেজি ওজনের মাছটি যমুনা নদী থেকে ধরেন। আজ সকালে মাছটি নিলামে তোলা হলে ৫০ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়।

বিষয়:

টাঙ্গাইলঢাকা বিভাগযমুনা নদীজেলার খবরমাছ
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