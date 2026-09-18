Ajker Patrika
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গাজীপুর

কাপাসিয়ায় ডাম্প ট্রাক-সিএনজিচালিত অটোরিকশা সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৮: ২৯
কাপাসিয়ায় ডাম্প ট্রাক-সিএনজিচালিত অটোরিকশা সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২
ফাইল ছবি

গাজীপুরের কাপাসিয়ায় ঢাকা-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কে ডাম্প ট্রাকের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দুজন হয়েছেন। আজ শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে টোক ইউনিয়নের বীরউজলী বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে অন্তত চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গাজীপুর থেকে যাত্রী নিয়ে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা কিশোরগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। বীরউজলী বাজার এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ডাম্প ট্রাকের সঙ্গে অটোরিকশাটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুটি যানই সড়কের পাশে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে কাপাসিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজন মারা যান।

কাপাসিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক সামিয়া হক বলেন, গুরুতর আহত অবস্থায় অন্তত পাঁচজনকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। অন্যরা চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দুর্ঘটনায় আক্রান্ত ছয়জনই সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রী ছিলেন। নিহত একজনের নাম শামীম। অন্যজনের নাম ও ঠিকানা পাওয়া যায়নি।

সালনা হাইওয়ে থানার পরিদর্শক মোশাররফ হোসেন বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় এ পর্যন্ত দুজনের মৃত্যু হয়েছে।

বিষয়:

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