Ajker Patrika
En
হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রীর এপিএস গ্রেপ্তার

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৮: ০৪
হবিগঞ্জে সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রীর এপিএস গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার আনিসুর রহমান আনিস। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলা আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) যুগ্ম সম্পাদক ও সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী এনামুল হক মোস্তফা শহীদের এপিএস আনিসুর রহমান আনিসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এর আগে ভোরে উপজেলার রানীগাঁও ইউনিয়নের গাভীগাঁও গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, আনিসুর রহমান আনিসের বিরুদ্ধে চুনারুঘাট থানায় নাশকতার মামলা রয়েছে।

বিষয়:

হবিগঞ্জপুলিশগ্রেপ্তারসিলেট বিভাগচুনারুঘাটজেলার খবরআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত