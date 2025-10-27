এনসিপিকে শাপলা প্রতীক না দিতে অযৌক্তিক কারণ দেখানো হচ্ছে: সারজিস

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি
জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) শাপলা প্রতীক না দিতে নানা টালবাহানা করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন অযৌক্তিক কারণ দেখানো হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। আজ সোমবার দুপুরে টাঙ্গাইল প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এনসিপির সাংগঠনিক সমন্বয় সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন তিনি।
সারজিস আলম বলেন, যে রাজনৈতিক দল জুলাই সনদের শর্ত বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেবে, জুলাই শহীদ পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে ও পুনর্বাসন করবে, আওয়ামী লীগ ও ভারতীয় আধিপত্যবাদের প্রশ্নে আপসহীন থাকবে, সেই দলের সঙ্গে এনসিপির অ্যালায়েন্স হতে পারে।
সারজিস আরও বলেন, ‘আমরা মনে করি, অভ্যুত্থানপরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর চাওয়া-পাওয়া শুধু নির্বাচনকেন্দ্রিক হতে পারে না। আমরাও চাই, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উত্তরণের জন্য নির্বাচন হোক, ফেব্রুয়ারিতে হলেও এনসিপির সমস্যা নেই।’
এনসিপি নেতা বলেন, ‘অভ্যুত্থানপরবর্তী বাংলাদেশে কোনো প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাচারী আচরণ এনসিপি ও এই তরুণ প্রজন্ম মেনে নেবে না। আইনগত বাধা না থাকা সত্ত্বেও এনসিপিকে শাপলা প্রতীক না দিতে নানা টালবাহানা করা হচ্ছে। বিভিন্ন অযৌক্তিক কারণ দেখানো হচ্ছে।
‘আমরা স্পষ্ট বলেছি, যেহেতু কোনো আইনগত বাধা নেই, আমরা আমাদের জায়গা থেকে অবশ্যই প্রতীক হিসেবে শাপলাকে এনসিপির জন্য চাই এবং শাপলা প্রতীক নিয়েই আগামী সংসদ নির্বাচনে অংশ নেব। আমরা ৬৪ জেলা ও ৪৯৫টি উপজেলায় একযোগে আন্দোলনের মাধ্যমে শাপলা আদায় করে নেব।’
এনসিপির উত্তরাঞ্চলের এই সংগঠক বলেন, ‘আমরা জুলাই সনদে স্বাক্ষর করিনি। কারণ, যেই জুলাই সনদের এখন পর্যন্ত আইনগত ভিত্তি আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়, যেই জুলাই সনদে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সংস্কারগুলোর নোট অব ডিসেন্ট দেওয়া রয়েছে, সেগুলোর ভবিষ্যৎ কী হবে। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিশ্চিত না করে অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচন দিতে পারে না।’
সারজিস আলম আরও বলেন, গণভোটে জুলাই সনদ পাস হয়ে গেলে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে সরকার বাধ্য থাকবে কি না, প্রধান উপদেষ্টার স্বাক্ষরে এই জুলাই সনদ বাস্তবায়নের দিকে যাবে কি না—এ বিষয়গুলো নিশ্চিত হওয়ার আগপর্যন্ত এনসিপি জুলাই সনদে স্বাক্ষর করতে পারে না। এনসিপি সেটা করেনি, এনসিপি নিজেদের মেরুদণ্ড সোজা রেখেছে।
টাঙ্গাইল জেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী মাসুদুর রহমান রাসেলের সভাপতিত্বে সভায় দলের ঢাকা বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল্লাহ হায়দারসহ জেলা-উপজেলার নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী সায়মা হোসাইনের মৃত্যুর সঠিক তদন্তসহ চার দফা দাবিতে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। আজ সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে এ বিক্ষোভ করেন তাঁরা। আগামী তিন দিন ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে বিক্ষোভ করবেন শিক্ষার্থীরা।
বিক্ষোভে শিক্ষার্থীরা ‘দায়িত্বে গাফিলতি কেন? প্রশাসন জবাব চাই’, ‘চিকিৎসাকেন্দ্র নামে নাপা সেন্টার সংস্কার চাই’, ‘আজ সায়মা, কাল আমি, নয়তো আপনি’, ‘সায়মা হত্যার বিচার চাই’ ইত্যাদি প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন।
চার দফা দাবির মধ্যে রয়েছে সায়মার মৃত্যুর সঠিক তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করা, নিহত শিক্ষার্থীর পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান, বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রের সংস্কার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিংপুলের একটি অংশ সায়মার নামে নামকরণ করা।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিংপুলে সাঁতার কাটতে গিয়ে সায়মা ডুবে মারা গেলেও কর্তব্যরত প্রশিক্ষকেরা সময়মতো কোনো ব্যবস্থা নেননি।
এ সময় ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ইবনে ফজল বলেন, সায়মার মৃত্যুর সময় তিনজন প্রশিক্ষক উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু কেউই তাঁর অনুপস্থিতি টের পাননি। পরে অন্য জায়গা থেকে লোক এনে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। একজন শিক্ষার্থী ডুবে যাচ্ছে অথচ প্রশিক্ষকেরা কিছুই করছেন না, এটা অকল্পনীয়।
মাহাদি হাসান নামের আরেক শিক্ষার্থী বলেন, ‘রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই মৃত্যুর দায় এড়াতে পারে না। আমরা তিন দিন ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান কর্মসূচি পালন করব। তিন দিনের মধ্যে দাবি মানা না হলে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করব।’
এর আগে গতকাল রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিংপুলে সাঁতার কাটতে গিয়ে নিহত হন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সায়মা হোসাইন। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাসেবার অব্যবস্থাপনা ও বিচারের দাবিতে উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করেন শিক্ষার্থীরা।
পরে উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন খানকে আহ্বায়ক করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তদন্ত কমিটিকে আগামী তিন কর্মদিবসে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।
সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
রেলস্টেশনের হালকা আলোয় তখন সন্ধ্যা ৬টা। শহীদ এম মনসুর আলী স্টেশনে ঢুকছে লালমনি এক্সপ্রেস। কয়েকজন যাত্রী প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, কেউ ট্রেনে ওঠার অপেক্ষায়। ঠিক সে সময় হঠাৎ এক শব্দ আর কিছুক্ষণের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে যায় স্টেশন চত্বর।
চলে গেছেন সিরাজগঞ্জের একজন চিন্তাশীল মানুষ, লেখক, সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিককর্মী মনিরুজ্জামান খান (মনি)। লালমনিরহাট থেকে ঢাকামুখী লালমনি এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় আজ সোমবার (২৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়।
মনিরুজ্জামান ছিলেন ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের সাবেক জেলা প্রতিনিধি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) সিরাজগঞ্জ জেলা কমিটির সদস্য, ‘অন্যভূবন’ কালচারাল স্কুল ও ‘অন্যভূবন মডার্ন ইংলিশ স্কুল’-এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি লেখালেখি করতেন, স্থানীয় সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও ছিলেন সক্রিয় এক মুখ। তিনি সিরাজগঞ্জ সদরের মুজিব সড়ক এলাকার মৃত আব্দুল মজিদের ছেলে।
তাঁর পরিচিতরা বলছেন, মনিরুজ্জামান ছিলেন নরম স্বভাবের, যুক্তিবাদী চিন্তার এক মানুষ। সমাজ, সংস্কৃতি ও শিক্ষাকে তিনি জীবনের কেন্দ্র মনে করতেন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেলে তিনি ঢাকায় মেয়ের বাসায় যাওয়ার উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হন। ট্রেনের অপেক্ষায় ছিলেন সদানন্দপুর স্টেশনে। কিছুক্ষণ পর তিনি প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে রেললাইন ধরে সামান্য এগিয়ে যান। ঠিক তখনই দ্রুতগতির ট্রেনের ধাক্কায় তিনি প্রাণ হারান।
সিরাজগঞ্জ বাজার রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) তপন বলেন, মনিরুজ্জামান খান স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। সম্ভবত তিনি কানে একটু কম শুনতেন। প্ল্যাটফর্ম থেকে নামার সময় ট্রেন চলে আসে। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চিত্রনায়ক সালমান শাহ হত্যা মামলায় তাঁর স্ত্রী সামিরা হক ও খলনায়ক আশরাফুল হক ওরফে ডনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আজ সোমবার (২৭ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুজ্জামান দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারির নির্দেশ দেন।
রমনা থানার পরিদর্শক ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আতিকুল আলম খন্দকারের দাখিল করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এই নির্দেশ দেন বলে আদালত সূত্রে জানা গেছে।
তদন্ত কর্মকর্তা ২২ অক্টোবর দুজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন। আজ শুনানি শেষে আদালত ওই আবেদন মঞ্জুর করেন।
সালমান শাহর মৃত্যুর ২৯ বছর পর আদালতের নির্দেশে ২১ অক্টোবর রমনা থানায় হত্যা মামলা করা হয়। মামলাটি করেন সালমান শাহর মামা মোহাম্মদ আলমগীর। মামলার এজাহারে ১১ জনকে আসামি করা হয়। অজ্ঞাতনামা আসামিও করা হয় কয়েকজনকে।
আসামি করা হয়েছে তাঁরা হলেন সালমান শাহর স্ত্রী সামিরা হক, আলোচিত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আজিজ মোহাম্মদ ভাই, লতিফা হক লুসি, ডন, ডেভিড, জাভেদ, ফারুক, রুবি, এ সাত্তার, সাজু ও রিজভি আহমেদ ফারহাদ।
এর আগে ২০ অক্টোবর ঢাকার ষষ্ঠ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মো. জান্নাতুল ফেরদৌস ইবনে হক রমনা থানার ওসিকে সালমান শাহর ‘অস্বাভাবিক মৃত্যু’ মামলাকে হত্যা মামলা হিসেবে গ্রহণ করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন।
সালমান শাহর মৃত্যুর পর প্রায় ২৯ বছর ধরে রমনা থানার অপমৃত্যু মামলার তদন্ত হয়। এক আদালত থেকে অন্য আদালতে ঘুরতে থাকে বাদীপক্ষ।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উচ্চ রক্তচাপবিষয়ক দ্বিতীয় বৈশ্বিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ একটি সফল উদাহরণ হিসেবে উঠে এসেছে। ২০১৯ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে দেশের কিছু অঞ্চলে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের হার ১৫ থেকে বেড়ে ৫৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা আশাব্যঞ্জক। তবে এখনো দেশের এক-চতুর্থাংশ মানুষ এ রোগে ভুগছে।
আজ সোমবার ‘বাংলাদেশে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ: অগ্রগতি, বাধা এবং করণীয়’ শীর্ষক কর্মশালায় এসব তথ্য জানানো হয়। রাজধানীর বিএমএ ভবনে গ্লোবাল হেলথ অ্যাডভোকেসি ইনকিউবেটরের (জিএইচএআই) সহযোগিতায় প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) এ কর্মশালার আয়োজন করে।
বক্তারা বলেন, উচ্চ রক্তচাপের এই প্রকোপ কমাতে চলমান পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়। দেশের সব কমিউনিটি ক্লিনিক ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরবচ্ছিন্ন ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
কর্মশালায় জানানো হয়, উচ্চ রক্তচাপ একটি গুরুতর জনস্বাস্থ্য সমস্যা, যা অকাল মৃত্যু ঘটায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রান্তিক পর্যায়ে বিনা মূল্যে উচ্চ রক্তচাপের ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণকে এই রোগ নিয়ন্ত্রণে আনার একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে এ খাতে ধারাবাহিক বিনিয়োগের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
কর্মশালায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেন, ‘উচ্চ রক্তচাপসহ অন্যান্য অসংক্রামক রোগের ওষুধ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাজেট ও ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত কিছু সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হচ্ছি। আশা করি, দ্রুতই আমরা এগুলো কাটিয়ে উঠতে পারব।’
কর্মশালায় এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেডের উপমহাব্যবস্থাপক (বিক্রয় ও বিপণন) মো. রিয়াদ আরেফিন বলেন, ‘আমরা সব সময় চেষ্টা করি, চাহিদা অনুযায়ী প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের জন্য এনসিডি কর্নার ও কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে সময়মতো উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করার এবং এটা অব্যাহত থাকবে।’
কর্মশালায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ট্রিবিউনের সম্পাদক রিয়াজ আহমদ, জিএইচএআই বাংলাদেশ কান্ট্রি লিড মুহাম্মাদ রূহুল কুদ্দুস এবং প্রজ্ঞার নির্বাহী পরিচালক এ বি এম জুবায়ের। কর্মশালায় বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা তুলে ধরেন প্রজ্ঞার কো-অর্ডিনেটর সাদিয়া গালিবা প্রভা।
