সখীপুরে পিকআপ-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে তরুণ নিহত, আহত ১
টাঙ্গাইলের সখীপুরে মোটরসাইকেল ও মাহিন্দ্রা পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে মো. সাগর (১৮) নামে এক তরুণ নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় কবির হোসেন (১৭) নামে আরও এক মোটরসাইকেল আরোহী গুরুতর আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৬ নভেম্বর) রাত ১১টার দিকে উপজেলার বড়চওনা ইউনিয়নের পাগলা মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সাগর কিশোরগঞ্জ জেলার বাসিন্দা মো. সবুজ মিয়ার ছেলে। তাঁর বাবা স্বর্ণকারের কাজ করেন। ব্যবসার সুবাদে তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে সখীপুর উপজেলার কালিয়া বাজার এলাকায় বসবাস করে আসছিলেন। আহত কবির হোসেন উপজেলার বড়চওনা ইউনিয়নের মঠের পুকুরপাড় এলাকার আব্দুল হালিমের ছেলে।
নিহতের পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, রাতে পাগলা মোড় এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মাহিন্দ্রা পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেল আরোহী সাগর ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এ সময় মোটরসাইকেলে থাকা কবির হোসেন গুরুতর আহত হন।
বড়চওনা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য মিজানুর রহমান বলেন, দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা আহত কবির হোসেনকে উদ্ধার করে সখীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাতেই উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান।
সখীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুরাদ হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।