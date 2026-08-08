প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে ছিনতাইয়ে শিকার বৃদ্ধা, আতঙ্ক

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে প্রাতর্ভ্রমণে বের হয়ে ছিনতাইকারীদের কবলে পড়েছেন নূরজাহান বেগম নামে এক বৃদ্ধা। মোটরসাইকেলে আসা দুই ব্যক্তি তাঁর দুই হাত ধরে কানের আট আনা ওজনের দুটি স্বর্ণের দুল ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে। শনিবার (৮ আগস্ট) সকালে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের মির্জাপুর বাইপাস এলাকায় এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
শনিবার সকাল ৬টার দিকে মহাসড়কের বাওয়ার কুমারজানী মধ্যপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নূরজাহান বেগম বাওয়ার কুমারজানী গ্রামের মৃত চান্দে সিকদারের স্ত্রী।
ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা জানান, প্রতিদিনের মতো শনিবার সকালেও নুরজাহান বেগম বাড়ির পাশে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের ধীর গতির লেনে হাঁটতে বের হন। কিছুক্ষণ পর একটি মোটরসাইকেলে করে দুই ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে থামেন। এরপর তাঁরা নুরজাহান বেগমের দুই হাত ধরে কানের স্বর্ণের দুল ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত মোটরসাইকেলে করে পালিয়ে যান।
ঘটনার পর স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে সকালে প্রাতর্ভ্রমণে বের হওয়া নারী ও বয়স্ক ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।
নুরজাহান বেগমের ছেলে মিজান সিকদার বলেন, ‘মহাসড়কসংলগ্ন এলাকায় এমন ছিনতাইয়ের ঘটনায় আমরা আতঙ্কিত। এ এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন। দ্রুত ছিনতাইকারীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানাই।’
তিনি জানান, এ ঘটনায় তাঁদের পরিবার আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
মির্জাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
পুলিশি হেফাজতে থাকা মো. আবু ছায়েদার (৩২) নামের এক আসামি ঠাকুরগাঁও শহরের পুরোনো বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এক দিন পর গতকাল শুক্রবার রাতে সদর উপজেলার ফেরসাডাঙ্গী বাজার জামে মসজিদের কাছ থেকে তাঁকে আবারও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশি হেফাজত থেকে পালানোর অভিযোগে মামলা হ৬ মিনিট আগে
শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে ইয়াবাসহ আটক ছাত্রদলের দুই নেতাসহ তিনজনকে মারধর করে পুলিশে দিয়েছে স্থানীয় জনতা। আটক ব্যক্তিরা হলেন বরুয়াজানি শহীদ মুক্তিযোদ্ধা কলেজ শাখা ছাত্রদলের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক ছাদেক আলী এবং ফারুক মিয়া।৭ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ক্রাউন সিমেন্ট কারখানায় পুরোনো তেলের ট্যাংক কাটার সময় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও এক শ্রমিক আহত হয়েছেন। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১৩ মিনিট আগে
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী ও নাট্যকর্মী সোহাগী জাহান তনু হত্যা মামলায় পুনরায় গ্রেপ্তার হওয়া অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য হাফিজুর রহমানকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে হাফিজুর রহমানকে কুমিল্লার আদালতে হাজির করে পিবিআই। শুনানি শেষে বিচারক তৈয়ব উদ্দিন তাকে কারাগারে২৯ মিনিট আগে