Ajker Patrika
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টাঙ্গাইল

প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে ছিনতাইয়ে শিকার বৃদ্ধা, আতঙ্ক

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে ছিনতাইয়ে শিকার বৃদ্ধা, আতঙ্ক
প্রতীকী ছবি

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে প্রাতর্ভ্রমণে বের হয়ে ছিনতাইকারীদের কবলে পড়েছেন নূরজাহান বেগম নামে এক বৃদ্ধা। মোটরসাইকেলে আসা দুই ব্যক্তি তাঁর দুই হাত ধরে কানের আট আনা ওজনের দুটি স্বর্ণের দুল ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে। শনিবার (৮ আগস্ট) সকালে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের মির্জাপুর বাইপাস এলাকায় এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

শনিবার সকাল ৬টার দিকে মহাসড়কের বাওয়ার কুমারজানী মধ্যপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নূরজাহান বেগম বাওয়ার কুমারজানী গ্রামের মৃত চান্দে সিকদারের স্ত্রী।

ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা জানান, প্রতিদিনের মতো শনিবার সকালেও নুরজাহান বেগম বাড়ির পাশে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের ধীর গতির লেনে হাঁটতে বের হন। কিছুক্ষণ পর একটি মোটরসাইকেলে করে দুই ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে থামেন। এরপর তাঁরা নুরজাহান বেগমের দুই হাত ধরে কানের স্বর্ণের দুল ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত মোটরসাইকেলে করে পালিয়ে যান।

ঘটনার পর স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে সকালে প্রাতর্ভ্রমণে বের হওয়া নারী ও বয়স্ক ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

নুরজাহান বেগমের ছেলে মিজান সিকদার বলেন, ‘মহাসড়কসংলগ্ন এলাকায় এমন ছিনতাইয়ের ঘটনায় আমরা আতঙ্কিত। এ এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন। দ্রুত ছিনতাইকারীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানাই।’

তিনি জানান, এ ঘটনায় তাঁদের পরিবার আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

মির্জাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

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মির্জাপুরটাঙ্গাইলঢাকা বিভাগজেলার খবরছিনতাই
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