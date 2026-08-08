হাসপাতালে আইসিইউ সুবিধা না পেয়ে হামের উপসর্গ নিয়ে শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ

সিলেটে আইসিইউ সুবিধা না পেয়ে হামের উপসর্গ নিয়ে আয়ান নামে আট মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার দুপুরে সিলেটের শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে ওই শিশুর মৃত্যু হয়।
শিশুটি সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার বাংলাবাজারের মোরশেদ আলম ও খোরশেদা বেগম দম্পতির সন্তান।
শিশুটির বাবা-মা অভিযোগ করেন, গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে শিশুটিকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে আইসিইউ না পেয়ে আজ শনিবার শিশুটিকে শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে নিয়ে আসেন তাঁরা। শামসুদ্দিন হাসপাতালে আনার পর শিশুটির অক্সিজেন প্রয়োজনের কথা জানানো হলেও তাঁদেরই অক্সিজেনের ব্যবস্থা করে আনতে বলা হয়। এরপর আইসিইউর প্রয়োজন হলেও আইসিইউ দেওয়া হয়নি। প্রায় দুই ঘণ্টা অপেক্ষার পর শিশুটির মৃত্যু হলে তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ তাঁদের। আজ দুপুরে শামসুদ্দিন হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কান্না করে এমন অভিযোগ জানান ওই দম্পতি।
তবে স্বজনদের এই অভিযোগ অস্বীকার করেন সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. মিজানুর রহমান। তিনি বলেন, ‘তাঁরা শিশুটিকে নিয়ে যখন এখানে আসেন, তখন আইসিইউ খালি ছিল না। তাকে জরুরি বিভাগে নিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরে আইসিইউ খালি হওয়া সাপেক্ষে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। সেখানেই রোগী মারা যায়। তাঁরা ওসমানী থেকে আসার পূর্বে জানিয়ে আসলে হয়তো আমরা আগেই বলে দিতে পারতাম। আমার আইসিইউর ১৪টা বেডের সবগুলোই তখন পূর্ণ ছিল। আর শিশুটির অবস্থা খারাপ ছিল, যার কারণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু, তাঁরা অভিযোগ করতেছেন যে, আগে কেন দিলাম না। আগে খালি থাকলে তো দিতাম। আমরা তো মানুষকে বাঁচানোর জন্যই সর্বদা চেষ্টা করে থাকি।’
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