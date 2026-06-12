Ajker Patrika
সিলেট

সিলেটের কানাইঘাটে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটের কানাইঘাটে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার সদর ইউনিয়নের নিজ চাউরা পশ্চিম গ্রামে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বাড়ির পুকুর থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে কানাইঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতরা হলো, নিজ চাউরা পশ্চিম গ্রামের সুহেল আহমদের ৪ বছরের মেয়ে আনিসা বেগম এবং ভাগনি ৫ বছরের ফারিয়া। ফারিয়া পার্শ্ববর্তী বিয়ানীবাজার উপজেলার দাসের গ্রামের সাদিক আহমদের মেয়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আনিসা ও ফারিয়া বাড়ির আঙিনায় খেলতে যায়। পরিবারের সদস্যরা অনেকক্ষণ ধরে তাদের খুঁজে না পেয়ে একপর্যায়ে বাড়ির পুকুরে তল্লাশি চালায়। সেখান থেকেই দুই শিশুকে উদ্ধার করা হয়। এরপর কানাইঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

পরে দুই শিশুর লাশ থানায় নেওয়া হলে আইনি প্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করে পুলিশ।

ফারিয়া মায়ের সঙ্গে নানার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ইতিমধ্যে লাশ দাফনও করা হয়েছে।

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