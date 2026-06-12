যমুনার চরে মহিষ চরাতে গিয়ে ৪ জন অপহৃত

বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার যমুনা নদীর দুর্গম চরে মহিষ চরাতে গিয়ে চারজন অপহৃত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (১১ জুন) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে সারিয়াকান্দি উপজেলার বোহাইল চর থেকে এই অপহরণের ঘটনা ঘটে।
অপহৃত ব্যক্তিরা হচ্ছেন নাটোর জেলার লালপুর থানার মহর কয়া গ্রামের ইউনুস আলী (৫৫), ফারুক মন্ডল (৪০), বাদিকুল গ্রামের মাফের মন্ডল (৪০) ও মাসুদ মন্ডল (৩২)।
জানা গেছে, নাটোর জেলা থেকে ৮ জন ব্যক্তি শতাধিক মহিষ নিয়ে যমুনা নদীর বেহাইল চরে আসেন। গতকাল রাতে তাঁরা তাঁবু টানিয়ে চরেই থাকার ব্যবস্থা করেন। গতকাল দিবাগত রাত দেড়টার দিকে ১৫-২০ জন ব্যক্তি নৌকাযোগে এসে চারজনের হাত-পা বেঁধে রেখে অপর চারজনকে অপহরণ করে নৌকায় করে পালিয়ে যান।
আজ শুক্রবার বিকেলে সিরাজগঞ্জ নৌ পুলিশ ও সারিয়াকান্দি থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।
সিরাজগঞ্জ নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে নৌ থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। অপহরণের কারন এখনো জানা যায়নি। অপহৃত ব্যক্তিদের উদ্ধারের বিষয়ে নৌ পুলিশ কাজ করছে।
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