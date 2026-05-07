Ajker Patrika
সিলেট

সিলেটে হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর ৭০৭তম বার্ষিক ওরস শুরু

সিলেট সংবাদদাতা
সিলেটে হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর ৭০৭তম বার্ষিক ওরস শুরু
গিলাফ ছড়ানোর মধ্য দিয়ে আজ বৃহস্পতিবার সকালে সিলেটে হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর ৭০৭তম বার্ষিক ওরস শুরু হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

গিলাফ (বিশেষ লাল কাপড়) ছড়ানোর মধ্য দিয়ে সিলেটে হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর ৭০৭তম বার্ষিক ওরস শুরু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৭ মে) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে প্রথমে মাজার কর্তৃপক্ষের গিলাফ ছড়ানোর মধ্য দিয়ে দুই দিনব্যাপী এই ওরসের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ভক্তরা দলে দলে গিলাফ ছড়াতে মাজারে প্রবেশ করেন। ওরস উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মাজারে এসে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন ভক্ত-অনুরাগীরা। সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। আগামীকাল শুক্রবার ভোরে আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে ওরস শেষ হবে।

এদিকে, ওরসে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে পাঠানো একটি গরু মাজার কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছেন সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী। গত সোমবার বিকেলে তিনি মাজারের মোতোয়ালি (রক্ষণাবেক্ষণকারী) ফতেউল্লাহ আল আমানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে এই উপহার তুলে দেন।

মাজারের খাদেম শামুন মাহমুদ খান সাংবাদিকদের বলেন, সকালে গিলাফ ছড়ানোর মধ্য দিয়ে ওরসের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে। ওরসে শতাধিক গরু ও খাসি দান হিসেবে পাওয়া গেছে। আগামীকাল দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে আখেরি মোনাজাত শেষে শিরনি বিতরণের মধ্য দিয়ে ওরসের সমাপ্তি হবে। মোনাজাত পরিচালনা করবেন দরগাহ মাজার মসজিদের মোতোয়ালি ফতেউল্লাহ আল আমান।

শামুন মাহমুদ খান আরও বলেন, ওরসে আগত অতিথিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দুই হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবক নিরাপত্তা দিতে কাজ করছেন। এ ছাড়া মেডিকেল টিমের পাশাপাশি ফায়ার সার্ভিস ও বিদ্যুৎ বিভাগের আলাদা টিম সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) মো. মঞ্জুরুল আলম বলেন, ওরস ঘিরে শাহজালাল (রহ.)-এর মাজার এলাকায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

সিলেট জেলাসিলেট বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

‘মোদির অনুরোধে অমিত শাহকে বাঁচান শারদ পাওয়ার, পরে তাঁর দলই ভেঙে দেয় এই জুটি’

‘মোদির অনুরোধে অমিত শাহকে বাঁচান শারদ পাওয়ার, পরে তাঁর দলই ভেঙে দেয় এই জুটি’

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

সম্পর্কিত

কুড়িগ্রামে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

কুড়িগ্রামে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

ভোলায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ জব্দ

ভোলায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ জব্দ

খাল খননের মাধ্যমে অবৈধ দখলমুক্ত হবে: পানিসম্পদমন্ত্রী

খাল খননের মাধ্যমে অবৈধ দখলমুক্ত হবে: পানিসম্পদমন্ত্রী

মুন্সিগঞ্জে দুই প্রতিষ্ঠানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

মুন্সিগঞ্জে দুই প্রতিষ্ঠানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা