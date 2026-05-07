গিলাফ (বিশেষ লাল কাপড়) ছড়ানোর মধ্য দিয়ে সিলেটে হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর ৭০৭তম বার্ষিক ওরস শুরু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৭ মে) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে প্রথমে মাজার কর্তৃপক্ষের গিলাফ ছড়ানোর মধ্য দিয়ে দুই দিনব্যাপী এই ওরসের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।
দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ভক্তরা দলে দলে গিলাফ ছড়াতে মাজারে প্রবেশ করেন। ওরস উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মাজারে এসে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন ভক্ত-অনুরাগীরা। সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। আগামীকাল শুক্রবার ভোরে আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে ওরস শেষ হবে।
এদিকে, ওরসে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে পাঠানো একটি গরু মাজার কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছেন সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী। গত সোমবার বিকেলে তিনি মাজারের মোতোয়ালি (রক্ষণাবেক্ষণকারী) ফতেউল্লাহ আল আমানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে এই উপহার তুলে দেন।
মাজারের খাদেম শামুন মাহমুদ খান সাংবাদিকদের বলেন, সকালে গিলাফ ছড়ানোর মধ্য দিয়ে ওরসের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে। ওরসে শতাধিক গরু ও খাসি দান হিসেবে পাওয়া গেছে। আগামীকাল দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে আখেরি মোনাজাত শেষে শিরনি বিতরণের মধ্য দিয়ে ওরসের সমাপ্তি হবে। মোনাজাত পরিচালনা করবেন দরগাহ মাজার মসজিদের মোতোয়ালি ফতেউল্লাহ আল আমান।
শামুন মাহমুদ খান আরও বলেন, ওরসে আগত অতিথিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দুই হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবক নিরাপত্তা দিতে কাজ করছেন। এ ছাড়া মেডিকেল টিমের পাশাপাশি ফায়ার সার্ভিস ও বিদ্যুৎ বিভাগের আলাদা টিম সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) মো. মঞ্জুরুল আলম বলেন, ওরস ঘিরে শাহজালাল (রহ.)-এর মাজার এলাকায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
কুড়িগ্রামের উলিপুরে বিদ্যুতায়িত হয়ে নাজমুল হোসেন (২৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৭ মে) দুপুরে কিসামত মালতিবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নাজমুল উপজেলার ধরনীবাড়ী ইউনিয়নের কিসামত মালতিবাড়ি এলাকার মোস্তফা মিয়ার ছেলে।২ মিনিট আগে
ভোলার দৌলতখানে অভিযান চালিয়ে দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র ও তাজা কার্তুজ জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড। আজ বৃহস্পতিবার (৭ মে) দুপুরে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান।৫ মিনিট আগে
পানিসম্পদমন্ত্রী মো. শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, ‘সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি খাল খনন। সারা দেশে এই খাল খননের মাধ্যমে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা স্থাপনা দখলমুক্ত হবে। আর এতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ আইনি জটিলতা দেখা দিতে পারে। ওইসব বিষয় আমরা জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে মোকাবিলা করব।’৬ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ও নিত্যপণ্য বিক্রির দায়ে দুই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ বৃহস্পতিবার (৭ মে) বেলা দেড়টা থেকে ৩টা পর্যন্ত উপজেলার ভাগ্যকূল রোড এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয়...৮ মিনিট আগে