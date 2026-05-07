Ajker Patrika
কুষ্টিয়া

ভারতে নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা: কুষ্টিয়া সীমান্তে সতর্ক অবস্থানে বিজিবি

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি 
ভারতে নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা: কুষ্টিয়া সীমান্তে সতর্ক অবস্থানে বিজিবি
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার সীমান্তঘেঁষা এলাকাগুলোতে বিজিবির পাহারা জোরদার করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে সহিংসতা ও উত্তেজনা। বিশেষ করে রাজনৈতিক সংঘর্ষ, পাল্টাপাল্টি হামলা এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতির খবর গণমাধ্যমে প্রকাশের পর বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে পাহারা জোরদার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার সীমান্তঘেঁষা এলাকাগুলোর ওপারে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার করিমপুর ও জলঙ্গী থানা অবস্থিত। দীর্ঘ এই সীমান্তপথ ব্যবহার করে যাতে কোনো ধরনের অবৈধ অনুপ্রবেশ, বিশৃঙ্খলা বা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়; সে জন্য বাড়তি নজরদারি চালাচ্ছে বিজিবি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সীমান্ত এলাকায় টহল কার্যক্রম বৃদ্ধি ও জনবল বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি সীমান্ত দিয়ে মাদকদ্রব্য, চোরাচালান ও অবৈধ মালপত্র প্রবেশ ঠেকাতেও কঠোর অবস্থানে রয়েছে বিজিবি।

এ ছাড়া সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে বসবাসরত সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেও কাজ করে যাচ্ছে বাহিনীটি। স্থানীয় লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক না ছড়িয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত খোঁজখবর ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া বিজিবি-৪৭ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি বলেন, ‘সীমান্তে আমরা অতিরিক্ত জনবল মোতায়েন করেছি এবং নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের সমস্যার তথ্য আমাদের কাছে নেই। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা মূলত শহরকেন্দ্রিক। তারপরও সীমান্তে যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিজিবি সব সময় প্রস্তুত রয়েছে।’

বিষয়:

সীমান্তকুষ্টিয়াদৌলতপুর (কুষ্টিয়া)বিজিবিকুষ্টিয়া সদরপশ্চিমবঙ্গসহিংসতা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

শুভেন্দু অধিকারীর সহকারীকে গুলি করে হত্যা

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

সম্পর্কিত

কুমিল্লায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে শিকলবন্দী মানসিক প্রতিবন্ধীর মৃত্যু

কুমিল্লায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে শিকলবন্দী মানসিক প্রতিবন্ধীর মৃত্যু

প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদের অনুষ্ঠানে দুই এমপির অনুসারীদের হট্টগোল

প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদের অনুষ্ঠানে দুই এমপির অনুসারীদের হট্টগোল

জামিনের ৬ দিন পর কারামুক্ত হলেন ঢাকসুর সাবেক নেত্রী ইমি

জামিনের ৬ দিন পর কারামুক্ত হলেন ঢাকসুর সাবেক নেত্রী ইমি

হাম-রুবেলা প্রতিরোধে ঢাবিতে দিনব্যাপী টিকাদান

হাম-রুবেলা প্রতিরোধে ঢাবিতে দিনব্যাপী টিকাদান