ভারতে নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা: কুষ্টিয়া সীমান্তে সতর্ক অবস্থানে বিজিবি

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে সহিংসতা ও উত্তেজনা। বিশেষ করে রাজনৈতিক সংঘর্ষ, পাল্টাপাল্টি হামলা এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতির খবর গণমাধ্যমে প্রকাশের পর বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে পাহারা জোরদার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার সীমান্তঘেঁষা এলাকাগুলোর ওপারে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার করিমপুর ও জলঙ্গী থানা অবস্থিত। দীর্ঘ এই সীমান্তপথ ব্যবহার করে যাতে কোনো ধরনের অবৈধ অনুপ্রবেশ, বিশৃঙ্খলা বা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়; সে জন্য বাড়তি নজরদারি চালাচ্ছে বিজিবি।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সীমান্ত এলাকায় টহল কার্যক্রম বৃদ্ধি ও জনবল বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি সীমান্ত দিয়ে মাদকদ্রব্য, চোরাচালান ও অবৈধ মালপত্র প্রবেশ ঠেকাতেও কঠোর অবস্থানে রয়েছে বিজিবি।
এ ছাড়া সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে বসবাসরত সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেও কাজ করে যাচ্ছে বাহিনীটি। স্থানীয় লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক না ছড়িয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত খোঁজখবর ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।
এ বিষয়ে কুষ্টিয়া বিজিবি-৪৭ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি বলেন, ‘সীমান্তে আমরা অতিরিক্ত জনবল মোতায়েন করেছি এবং নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের সমস্যার তথ্য আমাদের কাছে নেই। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা মূলত শহরকেন্দ্রিক। তারপরও সীমান্তে যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিজিবি সব সময় প্রস্তুত রয়েছে।’
কুমিল্লার দেবিদ্বারে বসতঘরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আনিসুর রহমান (৩৫) নামের এক মানসিক প্রতিবন্ধীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (৬ মে) দিবাগত রাত ১টার দিকে উপজেলার ছোটনা গ্রামের পাটোয়ারী বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে। নিহত আনিসুর রহমান ওই গ্রামের মিন্নত আলীর ছেলে।২৬ মিনিট আগে
ফরিদপুরে একটি অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলামের বক্তব্যকালে হট্টগোল সৃষ্টির অভিযোগ উঠেছে দুই সংসদ সদস্যের অনুসারীদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় নেতা-কর্মীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তবে সংসদ সদস্যদের অভিযোগ, আমন্ত্রিত হলেও তাঁরা আসার আগে উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষ করেন....৩৮ মিনিট আগে
সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পাওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হল সংসদের সাবেক ভিপি শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি গাজীপুরের কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
হাম-রুবেলা প্রতিরোধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) দিনব্যাপী টিকাদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন বটতলায় আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।১ ঘণ্টা আগে