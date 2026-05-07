টেলিটক ধ্বংসের দেশি-বিদেশি চক্রান্ত বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাষ্ট্র ও জনস্বার্থ রক্ষা জাতীয় কমিটি আয়োজিত মানববন্ধন। আজ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাষ্ট্রায়ত্ত মোবাইল অপারেটর টেলিটককে ধ্বংসে দেশি- বিদেশি চক্রান্ত চলছে বলে অভিযোগ করেছে রাষ্ট্র ও জনস্বার্থ রক্ষা জাতীয় কমিটি। এই চক্রান্ত বন্ধের দাবিতে আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সংগঠনটি মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, টেলিটক দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় মোবাইল অপারেটর হিসেবে কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে নীতিগত বৈষম্য, বিনিয়োগ ঘাটতি এবং অব্যবস্থাপনার কারণে প্রতিষ্ঠানটিকে পিছিয়ে রাখা হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশি ও বিদেশি স্বার্থান্বেষী মহলের যোগসাজশে টেলিটককে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার একটি চক্রান্ত চলছে—যা দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, সরকার ব্যবসা করে না। বাজারে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। টেলিটকের কম মূল্যের সেবা আছে বলেই অন্য অপারেটররা চাপে থাকে। যদি টেলিটক ধ্বংস করে দেওয়া হয়, তাহলে বাজারে সিন্ডিকেট করে ডেটা এবং ভয়েস কলের মূল্য কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা সময় বলে দেবে। তাই টেলিটককে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক করতে সরকারকে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

মানববন্ধনে সরকারের কাছে কিছু দাবি তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও টেকসই পুনর্গঠন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, বকেয়া সমস্যা দ্রুত সমাধান করে আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা, পেশাদার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেলিটককে প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুরক্ষা ও কার্যকর ব্যবহারে স্বাধীন নিরীক্ষা চালু করা।

বক্তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, টেলিটককে দুর্বল বা ধ্বংস করার যেকোনো অপচেষ্টা দেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি। এই চক্রান্ত বন্ধ না হলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

