Ajker Patrika
ঢাকা

হাম-রুবেলা প্রতিরোধে ঢাবিতে দিনব্যাপী টিকাদান

ঢাবি প্রতিনিধি
হাম-রুবেলা প্রতিরোধে ঢাবিতে দিনব্যাপী টিকাদান
হাম-রুবেলা প্রতিরোধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনব্যাপী টিকাদান কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা

হাম-রুবেলা প্রতিরোধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) দিনব্যাপী টিকাদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন বটতলায় আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সহযোগিতায় আয়োজিত এ কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের জরুরি ভিত্তিতে হাম-রুবেলার টিকা দেওয়া হয়।

কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা। এ সময় তিনি শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় টিকাদানের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, হাম-রুবেলার মতো সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সময়মতো টিকা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ ধরনের জনস্বাস্থ্যভিত্তিক উদ্যোগকে সব সময় উৎসাহিত করবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের সম্পাদক ড. মো. মুমিত আল রশিদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার। এ ছাড়া আরও বক্তব্য দেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (অঞ্চল-১) ডা. ফারিয়া ফয়েজ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশ কার্যালয়ের টিকাদান কর্মসূচির মেডিকেল অফিসার ডা. মো. রেজাউল হুসাইন।

বক্তারা বলেন, হাম-রুবেলার ঝুঁকি মোকাবিলায় গণসচেতনতা ও টিকাদান কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন। শিশুদের সুরক্ষায় অভিভাবকদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বানও জানান তাঁরা।

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঢাকা জেলাঢাবিঢাকা বিভাগহাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

শুভেন্দু অধিকারীর সহকারীকে গুলি করে হত্যা

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

সম্পর্কিত

কুমিল্লায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে শিকলবন্দী মানসিক প্রতিবন্ধীর মৃত্যু

কুমিল্লায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে শিকলবন্দী মানসিক প্রতিবন্ধীর মৃত্যু

প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদের অনুষ্ঠানে দুই এমপির অনুসারীদের হট্টগোল

প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদের অনুষ্ঠানে দুই এমপির অনুসারীদের হট্টগোল

জামিনের ৬ দিন পর কারামুক্ত হলেন ঢাকসুর সাবেক নেত্রী ইমি

জামিনের ৬ দিন পর কারামুক্ত হলেন ঢাকসুর সাবেক নেত্রী ইমি

হাম-রুবেলা প্রতিরোধে ঢাবিতে দিনব্যাপী টিকাদান

হাম-রুবেলা প্রতিরোধে ঢাবিতে দিনব্যাপী টিকাদান