হাম-রুবেলা প্রতিরোধে ঢাবিতে দিনব্যাপী টিকাদান

হাম-রুবেলা প্রতিরোধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) দিনব্যাপী টিকাদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন বটতলায় আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সহযোগিতায় আয়োজিত এ কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের জরুরি ভিত্তিতে হাম-রুবেলার টিকা দেওয়া হয়।
কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা। এ সময় তিনি শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় টিকাদানের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, হাম-রুবেলার মতো সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সময়মতো টিকা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ ধরনের জনস্বাস্থ্যভিত্তিক উদ্যোগকে সব সময় উৎসাহিত করবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের সম্পাদক ড. মো. মুমিত আল রশিদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার। এ ছাড়া আরও বক্তব্য দেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (অঞ্চল-১) ডা. ফারিয়া ফয়েজ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশ কার্যালয়ের টিকাদান কর্মসূচির মেডিকেল অফিসার ডা. মো. রেজাউল হুসাইন।
বক্তারা বলেন, হাম-রুবেলার ঝুঁকি মোকাবিলায় গণসচেতনতা ও টিকাদান কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন। শিশুদের সুরক্ষায় অভিভাবকদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বানও জানান তাঁরা।
কুমিল্লার দেবিদ্বারে বসতঘরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আনিসুর রহমান (৩৫) নামের এক মানসিক প্রতিবন্ধীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (৬ মে) দিবাগত রাত ১টার দিকে উপজেলার ছোটনা গ্রামের পাটোয়ারী বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে। নিহত আনিসুর রহমান ওই গ্রামের মিন্নত আলীর ছেলে।২৬ মিনিট আগে
ফরিদপুরে একটি অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলামের বক্তব্যকালে হট্টগোল সৃষ্টির অভিযোগ উঠেছে দুই সংসদ সদস্যের অনুসারীদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় নেতা-কর্মীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তবে সংসদ সদস্যদের অভিযোগ, আমন্ত্রিত হলেও তাঁরা আসার আগে উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষ করেন....৩৮ মিনিট আগে
সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পাওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হল সংসদের সাবেক ভিপি শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি গাজীপুরের কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
নেশাগ্রস্ত স্বামীর নির্যাতন থেকে বাঁচতে ফাতেমা বেগম পাখি (২৯) নামের এক নারী আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার (৭ মে) ভোরে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার রূপসা দক্ষিণ ইউনিয়নের চরমান্দারী গ্রামে ফাতেমার নানার বাড়ির শয়নকক্ষ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে