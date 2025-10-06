সিলেটে প্রাইভেট কার-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, নিহত ২

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় প্রাইভেট কার ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার বিকেলে উপজেলার ইলাশপুর এলাকায় সিলেট-মৌলভীবাজার সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার চরমোহাম্মদপুরের মাসুক মিয়ার ছেলে সুফিয়ান ইসলাম নাহিদ (২০) ও একই গ্রামের শওকত আলীর ছেলে মোহাম্মদ সায়েম আহমেদ (১৪)। দুজন ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পুলিশ তাদের লাশ উদ্ধার করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।
ফেঞ্চুগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছে। তাদের লাশ উদ্ধার করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় প্রাইভেট কার ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার বিকেলে উপজেলার ইলাশপুর এলাকায় সিলেট-মৌলভীবাজার সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার চরমোহাম্মদপুরের মাসুক মিয়ার ছেলে সুফিয়ান ইসলাম নাহিদ (২০) ও একই গ্রামের শওকত আলীর ছেলে মোহাম্মদ সায়েম আহমেদ (১৪)। দুজন ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পুলিশ তাদের লাশ উদ্ধার করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।
ফেঞ্চুগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছে। তাদের লাশ উদ্ধার করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, ফায়ার সার্ভিস সংবাদ পায় দুপুর ১২টা ১৯ মিনিটে। ১২টা ৩৮ মিনিটে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ৯টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। বেলা সোয়া ৩টার দিকে দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। আর বিকেল ৪টার দিকে আগুন পুরোপুরি নেভানো সম্ভব হয়। এ ঘটনায় কোনো হতাহত নেই বলে নিশ্চিত করেছে...১ মিনিট আগে
গাজীপুরের টঙ্গীতে রাসায়নিক গুদামের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে দগ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার ১১ দিন পর ছেলেসন্তানের বাবা হয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মী নূরুল হুদা। আজ সকালে তাঁর স্ত্রী আসমা খাতুন পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নবজাতকের জন্ম হয়। মা ও নবজাতক...৮ মিনিট আগে
রাজধানীর উত্তরায় ইসলামী ব্যাংকের লুটপাট ও অবৈধ নিয়োগের প্রতিবাদে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানববন্ধন থেকে পাঁচ দফা দাবি ঘোষণা করা হয়।২১ মিনিট আগে
রাজধানী ঢাকার খিলগাঁও এলাকা থেকে জুলাই অভ্যুত্থানে থানা থেকে লুট হওয়া চায়না রাইফেলের ১২টি গুলিসহ মো. রাজিব হোসেন (৪১) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-৩)।১ ঘণ্টা আগে