সিলেটে প্রাইভেট কার-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, নিহত ২

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় প্রাইভেট কার ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার বিকেলে উপজেলার ইলাশপুর এলাকায় সিলেট-মৌলভীবাজার সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার চরমোহাম্মদপুরের মাসুক মিয়ার ছেলে সুফিয়ান ইসলাম নাহিদ (২০) ও একই গ্রামের শওকত আলীর ছেলে মোহাম্মদ সায়েম আহমেদ (১৪)। দুজন ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পুলিশ তাদের লাশ উদ্ধার করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

ফেঞ্চুগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছে। তাদের লাশ উদ্ধার করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সিলেট জেলাদুর্ঘটনাসংঘর্ষনিহতসিলেট বিভাগসিলেটজেলার খবর
