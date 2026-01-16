Ajker Patrika

ইটভাটা খাচ্ছে উর্বর মাটি

  • জেলায় মোট ইটভাটা ৯৩টি, এর মধ্যে চালু রয়েছে ৮৫টি
  • এসব ভাটার জন্য কেটে নেওয়া হয় কৃষিজমির উর্বর মাটি
চাঁদপুর প্রতিনিধি
ইটভাটায় স্তূপ করে রাখা হয়েছে ফসলি জমি থেকে কেটে আনা উর্বর মাটি। সম্প্রতি চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার উটতলি-কামতা খালসংলগ্ন উবারাম ইটভাটা থেকে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ইটভাটায় স্তূপ করে রাখা হয়েছে ফসলি জমি থেকে কেটে আনা উর্বর মাটি। সম্প্রতি চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার উটতলি-কামতা খালসংলগ্ন উবারাম ইটভাটা থেকে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইটভাটার আগ্রাসনে চাঁদপুরে ফসলি জমির উর্বরতা শক্তি ক্রমে কমছে। প্রতিবছর শীত মৌসুমে ভাটাগুলো চালুর সময় জেলার বিভিন্ন এলাকায় অবাধে কাটা হয় কৃষিজমির উপরিভাগের উর্বর মাটি। এতে জমির উৎপাদনক্ষমতা কমে যাওয়ার পাশাপাশি নিচু হয়ে যাচ্ছে মাটির স্তর। সেচে বাড়ছে ভোগান্তি, চাষে বাড়ছে খরচ। কৃষি বিভাগ বলছে, এর প্রভাবে জমিতে নিবিড় চাষের সক্ষমতা নষ্ট হচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছে প্রশাসন।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চাঁদপুরে ইটভাটা রয়েছে ৯৩টি। এর মধ্যে বর্তমানে চালু আছে ৮৫টি। এসব ভাটায় ব্যবহৃত মাটির অধিকাংশই আসে কৃষিজমি থেকে। বিশেষ করে ফরিদগঞ্জ, হাজীগঞ্জ ও শাহরাস্তি উপজেলায় শীত মৌসুমে অবৈধভাবে ফসলি জমির মাটি কাটার প্রবণতা বেশি দেখা যায়।

ফরিদগঞ্জের সুবিদপুর ইউনিয়নের সাচনমেঘ গ্রামের কৃষক সিরাজুল ইসলাম বলেন, এলাকার জমিগুলো একসময় উঁচু ছিল। মাটি কাটার ফলে এখন অনেক নিচু হয়ে গেছে। এ কারণে পাশের জমিগুলোতে আর পানি ধরে রাখা যায় না। পানির জন্য বিড়ম্বনার পাশাপাশি জমিগুলো প্রস্তুত করতে অনেক বেশি সময় লাগে। এসব করতে গিয়ে খরচও বেড়ে যায়। এ ছাড়া জমি নিচু হওয়ার কারণে বৈশাখ মাসে ঝড়বৃষ্টি হলে ফসল আর ঘরে তোলা সম্ভব হয় না। গত কয়েক বছর এই পরিস্থিতি ছিল। অনেকে খরচ দিতে না পেরে ফসল আর বাড়িতে নেয়নি। পানিতে তলিয়ে ছিল।

একই এলাকার আরেক কৃষক ফয়সাল আহমেদ বলেন, উর্বর মাটি কাটার কারণে পাশের জমির ক্ষতি হয়। পানি ধরে রাখা যায় না। এ ছাড়া ট্রাক্টর দিয়ে মাটি নেওয়ায় সড়কগুলোও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লোকালয়ে ধুলাবালু বেড়ে যায়। পাশের উটতলী গ্রামের কৃষক ওসমান গণি বলেন, ইটভাটায় মাটি নেওয়ার ফলে জমি উঁচু-নিচু হয়ে যাচ্ছে। ফলে পাশের জমি সমতল রাখতে তাদেরও বাধ্য হয়ে মাটি বিক্রি করতে হয়। এভাবে মাটি নেওয়ার কয়েক বছর পর আর আগের মতো ফলন হয় না।

ফরিদগঞ্জ ও হাজীগঞ্জে কৃষিজমির মাটি কাটা হয় বেশির ভাগ রাতের বেলায়। পরে ট্রাক্টর দিয়ে মাটি ইটভাটায় পৌঁছানো হয়। যদিও নিয়ম অনুযায়ী, কৃষিকাজের বাইরে ট্রাক্টর ব্যবহারের সুযোগ নেই।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চাঁদপুর জেলা কার্যালয়ের অতিরিক্ত উপপরিচালক সিরাজুল ইসলাম বলেন, জেলায় ৯৩টি ইটভাটা রয়েছে। কৃষিজমির মাটি থেকে এখানে ইট তৈরি করা হয়। কৃষিজমির ওপরের ৬ থেকে ৮ ইঞ্চির মধ্যে জমির ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান থাকে। এসব মাটি কেটে নেওয়ায় জমির উর্বরতা শক্তি হারায় এবং উৎপাদনক্ষমতা কমে যায়। এ ছাড়া চাঁদপুর জলমগ্ন এলাকার হওয়ায় জমিগুলো নিচু হয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি নিবিড়তা হারাচ্ছে।

ফরিদগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সেটু কুমার বড়ুয়া বলেন, ‘জমির মাটি কাটার সংবাদ পেলে কৃষি বিভাগ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। গত দুই মাসে উপজেলায় ২০টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে জরিমানার পাশাপাশি ভেকু, ড্রেজার ও ট্রাক্টর জব্দ করা হয়। তবে শুধু অভিযান নয়, কৃষিজমির মাটি কাটা প্রতিরোধে সভা-সমাবেশে কৃষকদের সচেতন করা হচ্ছে। ফসলি জমির মাটি কাটার ফলে ফসল ও জমির কী কী ধরনের ক্ষতি হয়, কৃষি বিভাগের সমন্বয় করে কৃষকদের তা বোঝানো হচ্ছে।’

বিষয়:

জমিচাঁদপুরফরিদগঞ্জইটভাটাচট্টগ্রাম বিভাগছাপা সংস্করণশেষ পাতাকৃষিইউএনও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারীকে টেনেহিঁচড়ে গাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেল অভিবাসন পুলিশ

১৬ মাসের শিশুকে সেতু থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় গেলেন মা

পরিচালক পদ থেকে কেন নাজমুলকে সরিয়ে দিতে পারেনি বিসিবি

ইরানকে আরেকটি সুযোগ দিতে ট্রাম্পকে শেষ মুহূর্তে রাজি করায় সৌদি, কাতার ও ওমান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

১৬ মাসের শিশুকে সেতু থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় গেলেন মা

১৬ মাসের শিশুকে সেতু থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় গেলেন মা

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা স্থগিতের আওতায় কারা পড়বে না, জানাল স্টেট ডিপার্টমেন্ট

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা স্থগিতের আওতায় কারা পড়বে না, জানাল স্টেট ডিপার্টমেন্ট

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে নিয়েই চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার আশা মামুনুল হকের

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে নিয়েই চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার আশা মামুনুল হকের

দেশের ভেতরে পোস্টাল ভোটে সাধারণ ব্যালট ব্যবহারের দাবি বিএনপির

পোস্টাল ভোটে সাধারণ ব্যালট চায় বিএনপি

সম্পর্কিত

বিনা মূল্যের প্রশিক্ষণেও টাকা নেওয়ার অভিযোগ

বিনা মূল্যের প্রশিক্ষণেও টাকা নেওয়ার অভিযোগ

দুর্গাপুরে গার্ডার সেতু নির্মাণ: দুই বছর আগে মেয়াদ শেষ, হয়েছে শুধু খুঁটি

দুর্গাপুরে গার্ডার সেতু নির্মাণ: দুই বছর আগে মেয়াদ শেষ, হয়েছে শুধু খুঁটি

ইটভাটা খাচ্ছে উর্বর মাটি

ইটভাটা খাচ্ছে উর্বর মাটি

কিশোরগঞ্জের ৬টি আসন: প্রতীক বরাদ্দের আগেই প্রচার

কিশোরগঞ্জের ৬টি আসন: প্রতীক বরাদ্দের আগেই প্রচার