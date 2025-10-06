Ajker Patrika
সিলেটে ব্যবসায়ীর ১৫ লাখ টাকা ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  
ছিনতাইয়ের শিকার ব্যবসায়ী বিজিত লাল দাস। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিলেট নগরের সুবিদবাজার এলাকার এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১৫ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। রোববার রাত পৌনে ১২টার দিকে ফাজিলচিশত এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ছিনতাইয়ের শিকার ব্যবসায়ী বিজিত লাল দাস সুবিদবাজারের এসবি কমিউনিকেশনের স্বত্বাধিকারী।

বিজিত লাল দাস জানান, রাতে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে বাসায় ফিরছিলেন। ফাজিলচিশত এলাকায় পৌঁছালে ৭-৮ জন দুর্বৃত্ত মোটরসাইকেলে এসে তাঁর গতি রোধ করে। পরে তারা বিজিত লালকে মারধর করে সঙ্গে থাকা টাকাভর্তি ব্যাগ ছিনিয়ে নেয়।

খবর পেয়ে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। পরে হাসপাতালে গিয়ে আহত বিজিত লাল দাসের সঙ্গে কথা বলে তারা।

পুলিশ জানায়, এটি পরিকল্পিত ছিনতাই কি না, তা যাচাই করা হচ্ছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আনিসুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ছিনতাইয়ের অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং আহত ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলেছে। তিনি থানায় এসে লিখিত অভিযোগ দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

সিলেট জেলাঅভিযোগসিলেট বিভাগসিলেটজেলার খবরছিনতাইব্যবসায়ী
