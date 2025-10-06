সিলেটে ব্যবসায়ীর ১৫ লাখ টাকা ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট
সিলেট নগরের সুবিদবাজার এলাকার এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১৫ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। রোববার রাত পৌনে ১২টার দিকে ফাজিলচিশত এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ছিনতাইয়ের শিকার ব্যবসায়ী বিজিত লাল দাস সুবিদবাজারের এসবি কমিউনিকেশনের স্বত্বাধিকারী।
বিজিত লাল দাস জানান, রাতে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে বাসায় ফিরছিলেন। ফাজিলচিশত এলাকায় পৌঁছালে ৭-৮ জন দুর্বৃত্ত মোটরসাইকেলে এসে তাঁর গতি রোধ করে। পরে তারা বিজিত লালকে মারধর করে সঙ্গে থাকা টাকাভর্তি ব্যাগ ছিনিয়ে নেয়।
খবর পেয়ে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। পরে হাসপাতালে গিয়ে আহত বিজিত লাল দাসের সঙ্গে কথা বলে তারা।
পুলিশ জানায়, এটি পরিকল্পিত ছিনতাই কি না, তা যাচাই করা হচ্ছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আনিসুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ছিনতাইয়ের অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং আহত ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলেছে। তিনি থানায় এসে লিখিত অভিযোগ দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
সিলেট নগরের সুবিদবাজার এলাকার এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১৫ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। রোববার রাত পৌনে ১২টার দিকে ফাজিলচিশত এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ছিনতাইয়ের শিকার ব্যবসায়ী বিজিত লাল দাস সুবিদবাজারের এসবি কমিউনিকেশনের স্বত্বাধিকারী।
বিজিত লাল দাস জানান, রাতে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে বাসায় ফিরছিলেন। ফাজিলচিশত এলাকায় পৌঁছালে ৭-৮ জন দুর্বৃত্ত মোটরসাইকেলে এসে তাঁর গতি রোধ করে। পরে তারা বিজিত লালকে মারধর করে সঙ্গে থাকা টাকাভর্তি ব্যাগ ছিনিয়ে নেয়।
খবর পেয়ে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। পরে হাসপাতালে গিয়ে আহত বিজিত লাল দাসের সঙ্গে কথা বলে তারা।
পুলিশ জানায়, এটি পরিকল্পিত ছিনতাই কি না, তা যাচাই করা হচ্ছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আনিসুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ছিনতাইয়ের অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং আহত ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলেছে। তিনি থানায় এসে লিখিত অভিযোগ দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থেকে অপহরণ হওয়া এক ব্যবসায়ীকে মুক্তিপণ দিয়ে নারায়ণগঞ্জ থেকে উদ্ধারের দাবি করেছেন স্বজনেরা। ওই ব্যবসায়ীর নাম মো. মকবুল (৩৮)। তিনি পেশায় কসাই ও গরুর ভুঁড়ি বিক্রেতা।২ মিনিট আগে
খুলনা নগরীতে ইমরান মুন্সি (৩৫) নামের এক ব্যবসায়ীকে মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী ‘গ্রেনেড বাবু’র সক্রিয় সদস্য ছিলেন। প্রতিপক্ষের সন্ত্রাসীরা তাঁর মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করে। আজ সোমবার রাত পৌনে ৮টার দিকে নগরীর ২ নম্বর কাস্টমঘাট এলাকায় ঘটনাটি ঘটে...৬ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জ জেলা পরিষদ এলাকায় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডে মৌমিতা বাসের ধাক্কায় এক ইজিবাইক আরোহী মারা গেছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন চালকসহ আরও দুজন। ঘটনার পরপরই উত্তেজিত জনতা বাসের চালক ও হেলপারকে পিটিয়ে আহত করে বাসে অগ্নিসংযোগ করেছে।৯ মিনিট আগে
সম্প্রতি খাগড়াছড়ির গুইমারায় গুলিবর্ষণে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে প্রদীপ প্রজ্বালন ও স্মরণসভার আয়োজন করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন। আজ সোমবার রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে এই আয়োজন করা হয়। সভা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার স্থায়ী সমাধানে জাতীয় সংলাপ আয়োজনের আহ্বান জানিয়েছ১০ মিনিট আগে