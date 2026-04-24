সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে ১০ মাস বয়সী শিশুর মৃত্যু

সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে আরিফ নামের ১০ মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৫ মিনিটে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (পিআইসিইউ) তার মৃত্যু হয়। এ নিয়ে সিলেটে হামে আক্রান্ত হয়ে একজন ও হামের উপসর্গ নিয়ে ছয়জনের মৃত্যু হলো।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল উমর রাশেদ মুনির। তিনি জানান, আরিফ হাম এবং ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া সন্দেহে ভর্তি হয়েছিল। পরে তার পেটে ব্যথা, কালো মল এবং নাক দিয়ে কালো রঙের মতো তরল পদার্থ বের হতে শুরু করে। এটি হেমোরেজিক হাম বা ব্ল্যাক হামও হতে পারে। প্রাসঙ্গিক পরীক্ষার জন্য তার নমুনা ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় সিলেট বিভাগে ১০ জনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে। এ সময় নতুন করে হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৫৮ জন। আর বর্তমানে হাসপাতালে আছে ১৬০ জন। সবচেয়ে বেশি সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে ৮৩ জন ভর্তি রয়েছে।
