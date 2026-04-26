Ajker Patrika
বরিশাল

আগৈলঝাড়ায় অগ্নিকাণ্ডে ৪ ঘর পুড়ে ছাই, তিন পরিবার নিঃস্ব

আগৈলঝাড়া(বরিশাল) প্রতিনিধি
আগৈলঝাড়ায় অগ্নিকাণ্ডে ৪ ঘর পুড়ে ছাই, তিন পরিবার নিঃস্ব
আগুনে পুড়ে যাওয়া ঘর। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় অগ্নিকাণ্ডে তিনটি বসতঘরসহ চারটি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে প্রায় ১০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। খবর পেয়ে গৌরনদী ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে উপজেলার গৈলা ইউনিয়নের ভদ্রপাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আরিফ সরদারের রান্নাঘর থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। ঘরগুলো পাশাপাশি থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এতে আরিফ সরদারের বসতঘর ও রান্নাঘর, আউয়াল সরদার ও মান্নান সরদারের বসতঘর পুড়ে যায়।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা প্রায় ৩০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি পরিবার মুহূর্তেই সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। তাদের ঘরবাড়ি, আসবাবসহ প্রয়োজনীয় সবকিছু পুড়ে গেছে। তবে পরিবারের সদস্যরা প্রাণে বেঁচে গেছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা এনায়েত খান মনু বলেন, গভীর রাতে হঠাৎ আগুন লাগে এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এলাকাবাসী আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও ততক্ষণে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবন যাপন করছে।

উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহায়তা দেওয়া হয়েছে। রোববার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিখন বণিক ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা অয়ন সাহা তিনটি পরিবারকে ঢেউটিন, নগদ অর্থ ও কম্বল বিতরণ করেন।

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থী: বিএনপির কোটিপতি ১৬ প্রার্থী

সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থী: বিএনপির কোটিপতি ১৬ প্রার্থী

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

নোয়াখালীতে নগদ টাকাসহ ৩ জুয়াড়ি আটক

নোয়াখালীতে নগদ টাকাসহ ৩ জুয়াড়ি আটক

যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে হত্যার ১৪ বছর পর স্বামীর মৃত্যুদণ্ড

যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে হত্যার ১৪ বছর পর স্বামীর মৃত্যুদণ্ড

সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে ২ শিশুর মৃত্যু

সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে ২ শিশুর মৃত্যু

বকেয়া পরিশোধের দাবিতে দৌলতপুর জুট মিল শ্রমিকদের অবস্থান ধর্মঘট

বকেয়া পরিশোধের দাবিতে দৌলতপুর জুট মিল শ্রমিকদের অবস্থান ধর্মঘট