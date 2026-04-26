ইসলামপুরে আওয়ামী লীগের ২৪ নেতা-কর্মী কারাগারে

জামালপুরের ইসলামপুরের গোয়ালেরচর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য (ইউপি মেম্বার) মোবারক হোসেন ওরফে মগরবসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগের ২৪ নেতা-কর্মীকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ রোববার (২৬ এপ্রিল) দুপুর ১২টার দিকে বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় জামালপুর চিফ জুডিশিয়াল আদালতে স্বেচ্ছায় হাজির হয়ে আইনজীবীর মাধ্যমে জামিন চাইলে সংশ্লিষ্ট বিচারক তাঁদেরকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
ইসলামপুর থানা সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাতের লক্ষ্যে গোয়ালেরচর ইউনিয়নের সভারচর এলাকায় বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেন আওয়ামী লীগসহ সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। এই ঘটনায় ওই দিন রাতে জেলা ছাত্রদলের সমাজকল্যাণবিষয়ক সম্পাদক হাফিজুর রহমান বাদী হয়ে ১২৮ জনের নামে বিশেষ ক্ষমতা ও বিস্ফোরক আইনে থানায় মামলা করেন।
ওই মামলায় আদালতে হাজির হয়ে জামিন চাইলে বিচারক শুনানি শেষে জামিন নামঞ্জুর করে আওয়ামী লীগের ২৪ নেতা-কর্মীকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
আদালতের সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা (জিআরও) মো. ফারুক হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ইসলামপুর থানায় দায়ের করা বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় এক ইউপি সদস্যসহ আওয়ামী লীগের ২৪ নেতা-কর্মীকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন বিচারক।’
নোয়াখালী পৌরসভার মহব্বতপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিন জুয়াড়িকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে জুয়া খেলার বিভিন্ন সামগ্রী ও নগদ ৬২ হাজার ৮৫০ টাকা জব্দ করা হয়। আজ রোববার দুপুরে কালিতারা বাজারের একটি মাছ বিক্রির ঘর থেকে তাঁদের আটক করা হয়।৬ মিনিট আগে
রাজধানীর কামরাঙ্গীচরে যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যার দায়ে সায়েদ আহমেদ নামে এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪। আজ রোববার বিচারক মুন্সী মশিউর রহমান এই রায় ঘোষণা করেন।৯ মিনিট আগে
সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে সিলেটে হামে আক্রান্ত হয়ে ও হামের উপসর্গ নিয়ে মোট ১০ শিশু মারা গেল। আজ রোববার সকালে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (পিআইসিইউ) জগন্নাথপুর থেকে আসা দেড় বছর বয়সী শিশু ওয়াজিহার মৃত্যু হয়।২২ মিনিট আগে
বকেয়া পাওনা পরিশোধ, লে-অফ ঘোষণা বাতিল এবং বন্ধ সরকারি জুট মিল পুনরায় চালুর দাবিতে খুলনায় অবস্থান ধর্মঘট পালন করছেন দৌলতপুর জুট মিলের শ্রমিকেরা। আজ রোববার দুপুরে নগরীর খালিশপুর এলাকায় দৌলতপুর জুট মিলের প্রধান ফটকের সামনে তাঁরা এই কর্মসূচি পালন করেন।২৪ মিনিট আগে