হেলমেট পরিহিত বাইকচালক-আরোহীদের পুলিশের ফুলেল শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  
সিলেটে সড়কে হেলমেট পরিহিত মোটরসাইকেলের (বাইক) চালক-আরোহীদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা। ছবি: আজকের পত্রিকা
সড়কে হেলমেট পরিহিত মোটরসাইকেলের (বাইক) চালক-আরোহীদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ (এসএমপি)। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে একযোগে নগরের ১৮ পয়েন্টে ট্রাফিক আইন মেনে চলায় এসএমপির পক্ষ থেকে তাদের এই ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

এরই অংশ হিসেবে নগরের হুমায়ূন রশীদ চত্বরে এসএমপি কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী নিজে উপস্থিত থেকে হেলমেট পরিহিত মোটরসাইকেল চালকদের হাতে গোলাপ ও রজনীগন্ধ্যা ফুলের স্টিক তুলে দেন।

এ ছাড়া নগরের মেন্দিবাগ, সোবহানিঘাট, নাইওরপুল, বন্দর বাজার, চৌহাট্টা, শিবগঞ্জ, নয়া সড়ক, টিলাগড়, লামাবাজার, সুবিদবাজার, মদিনা মার্কেট, মেজরটিলা, রিকাবীবাজার, আম্বরখানা, মুক্তিযোদ্ধা চত্বর, জিন্দাবাজার, হুমায়ুন রশিদ চত্বরে এসএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে প্রশংসনীয় কার্যক্রমটি পরিচালনা করেন।

সিলেটে সড়কে হেলমেট পরিহিত মোটরসাইকেলের (বাইক) চালক-আরোহীদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা। ছবি: আজকের পত্রিকা
এসএমপি জানায়, আদর্শ ব্যবহার ও পথ নিরাপত্তা সচেতনতা বাড়ানোই এ উদ্যোগের লক্ষ্য। এই উদ্যোগটি মূলত হেলমেট পরিধানকে উৎসাহিত করা করার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে।

এ সময় পুলিশ কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী বলেন, পুলিশ যেন সেবার মনোভাব নিয়ে দায়িত্ব পালন করে, সে জন্য পুলিশকে উৎসাহিত করা এবং মোটরসাইকেল আরোহীদের হেলমেট পরিধানে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সিলেট জেলাপুলিশসড়কসিলেট বিভাগসিলেটজেলার খবরমোটরসাইকেল
