Ajker Patrika

ভৈরবে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, আহত ২০

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ও ভৈরব সংবাদদাতা
সংর্ঘষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
সংর্ঘষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে নারীসহ অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। আজ শনিবার (১০ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় উপজেলার শিমুলকান্দি ইউনিয়নের মধ্যেরচর গ্রামে এ সংঘর্ষ হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ছয়জনকে আটক করেছে।

জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার বিকেলে মধ্যেরচর একাডেমির উদ্যোগে উপজেলার মধ্যেরচর ঈদগাঁ মাঠে ভাটিকৃষ্ণনগর একাদশ ও মধ্যেরচর কলেজপাড়া একাদশের ফুটবল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল খেলা হয়। খেলার একপর্যায়ে মাঠেই দুই দলের মধ্যে হট্টগোল ও মারামারি বাধে।

পরে ভৈরব থানা-পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। গতকালের ফুটবল খেলার বিরোধ মিটমাট করতে আজ সকাল ১০টার দিকে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা মধ্যেরচর পশ্চিমপাড়া ও পূর্বপাড়ার লোকজনকে নিয়ে আলোচনায় বসেন। এ সময় দুই পক্ষের লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। একপর্যায়ে মধ্যেরচর পশ্চিমপাড়া ও পূর্বপাড়ার লোকজন দা, লাঠি, বল্লম, টেঁটা ও ইটপাটকেল নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে দুই পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হন। তিন ঘণ্টা ধরে চলা সংঘর্ষটি পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে নিয়ন্ত্রণে আসে।

সংঘর্ষে আহতদের মধ্যে সেলিম মিয়া (৩৫), ওয়াসকুরুনী (৪৫), জিনিয়া বেগম (২৪), ইমন মিয়া (২২), সাদ্দাম মিয়া (৩০), সাজু মিয়া (৫৪), সবুজ মিয়া (৩৩), শরীফ মিয়া (২৫), মাহবুল মিয়া (৩৪), পাভেল মিয়া (২৬), ইকবাল হোসেন (৫১), সালমান ফরাজি (১৭) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা এসে চিকিৎসা নেন। এঁদের মধ্যে সবুজ মিয়া ও সাদ্দাম মিয়ার অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও কিশোরগঞ্জে সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয় বলে জানান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. আব্দুল করীম।

ভৈরব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান আকন্দ বলেন, ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে গতকাল বিকেলে হট্টগোল হয়। এ নিয়ে আজ ১১টার দিকে মধ্যেরচর পশ্চিমপাড়া ও পূর্বপাড়ার লোকজন সংঘর্ষে জড়ায়। এতে উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনাস্থল থেকে ছয়জনকে আটক করা হয়েছে।

বিষয়:

খেলাকিশোরগঞ্জসংঘর্ষফুটবলভৈরবকিশোরগঞ্জ সদরআহত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুবাই পালানোর সময় বিমানবন্দর থেকে নরসিংদী জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেপ্তার

গাজায় ট্রাম্প বাহিনীর অংশ হতে চায় বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্রকে জানালেন খলিলুর

শিক্ষককে হেনস্তার পর টেনেহিঁচড়ে প্রক্টর অফিসে নিয়ে গেলেন চাকসুর শিবির নেতারা

রাইস কুকার ব্যবহারের ভুল ও সতর্কতা

প্রার্থিতা ফিরে পেলেন তাসনিম জারা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভৈরব নদে পাওয়া লাশটি ‘ঘাউড়া রাজীবের’

ভৈরব নদে পাওয়া লাশটি ‘ঘাউড়া রাজীবের’

তাহসান-রোজার সংসারে ভাঙনের সুর

তাহসান-রোজার সংসারে ভাঙনের সুর

গাজায় ট্রাম্প বাহিনীর অংশ হতে চায় বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্রকে জানালেন খলিলুর

গাজায় ট্রাম্প বাহিনীর অংশ হতে চায় বাংলাদেশ

যেভাবে ডিম খাওয়া উচিত নয়

যেভাবে ডিম খাওয়া উচিত নয়

এলপি গ্যাসের সংকট একটি সংকেতমাত্র

এলপি গ্যাসের সংকট একটি সংকেতমাত্র

সম্পর্কিত

নেত্রকোনায় ট্রেনের ধাক্কায় দুই যুবক নিহত

নেত্রকোনায় ট্রেনের ধাক্কায় দুই যুবক নিহত

ভৈরবে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, আহত ২০

ভৈরবে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, আহত ২০

মানুষ মনে করে, ৫ আগস্টের আগের পুলিশ কেন গ্রেপ্তার করবে, কেন রাস্তা ছাড়তে বলবে— আইজিপির আক্ষেপ

মানুষ মনে করে, ৫ আগস্টের আগের পুলিশ কেন গ্রেপ্তার করবে, কেন রাস্তা ছাড়তে বলবে— আইজিপির আক্ষেপ

ফটিকছড়িতে গুলিতে নিহত ১

ফটিকছড়িতে গুলিতে নিহত ১