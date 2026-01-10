নেত্রকোনায় ট্রেনের ধাক্কায় দুই যুবক নিহত

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ-ময়মনসিংহ রেলপথের চল্লিশা এলাকায় কমিউটার ট্রেনের ধাক্কায় দুই যুবক নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার চল্লিশা বাজারসংলগ্ন নতুন বাইপাস মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন আকাশ রায় (২৪) ও রাসেল মিয়া (২৫)। আকাশ দিনাজপুরের চিরিবন্দর ছোট বাউল গ্রামের সন্তেষ রায়ের ছেলে। আর রাসেল শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলার মালিজাকান্দা গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে। তাঁরা চল্লিশা বাজারসংলগ্ন নতুন বাইপাস মোড়ে জীবন বাবুর রাইস মিলে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন।
স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ সন্ধ্যা ৬টার দিকে আকাশ, রাসেলসহ সাত থেকে আটজন যুবক চল্লিশা রেললাইনে ঘুরতে যান। এ সময় রেললাইনের ওপর দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোনে ছবি ও ভিডিও ধারণ করছিলেন তাঁরা। ঠিক তখনই মোহনগঞ্জ থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসা কমিউটার ট্রেনটির ধাক্কায় আকাশ ও রাসেল রেললাইনের পাশে ছিটকে পড়ে মারা যান। পরে খবর পেয়ে রেলওয়ে পুলিশ লাশ দুটি উদ্ধার করে।
এ ব্যাপারে নেত্রকোনা মডেল থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আল মামুন সরকার বলেন, লাশ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ-ময়মনসিংহ রেলপথের চল্লিশা এলাকায় কমিউটার ট্রেনের ধাক্কায় দুই যুবক নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার চল্লিশা বাজারসংলগ্ন নতুন বাইপাস মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন আকাশ রায় (২৪) ও রাসেল মিয়া (২৫)। আকাশ দিনাজপুরের চিরিবন্দর ছোট বাউল গ্রামের সন্তেষ রায়ের ছেলে। আর রাসেল শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলার মালিজাকান্দা গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে। তাঁরা চল্লিশা বাজারসংলগ্ন নতুন বাইপাস মোড়ে জীবন বাবুর রাইস মিলে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন।
স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ সন্ধ্যা ৬টার দিকে আকাশ, রাসেলসহ সাত থেকে আটজন যুবক চল্লিশা রেললাইনে ঘুরতে যান। এ সময় রেললাইনের ওপর দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোনে ছবি ও ভিডিও ধারণ করছিলেন তাঁরা। ঠিক তখনই মোহনগঞ্জ থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসা কমিউটার ট্রেনটির ধাক্কায় আকাশ ও রাসেল রেললাইনের পাশে ছিটকে পড়ে মারা যান। পরে খবর পেয়ে রেলওয়ে পুলিশ লাশ দুটি উদ্ধার করে।
এ ব্যাপারে নেত্রকোনা মডেল থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আল মামুন সরকার বলেন, লাশ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
কিশোরগঞ্জের ভৈরবে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে নারীসহ অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। আজ শনিবার (১০ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় উপজেলার শিমুলকান্দি ইউনিয়নের মধ্যেরচর গ্রামে এ সংঘর্ষ হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ছয়জনকে আটক করেছে।১ ঘণ্টা আগে
পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম বলেছেন, ‘আইনগত কাজ করতে গেলে মানুষ ভুল বোঝে। তারা মনে করে এঁরা (পুলিশ সদস্য) ৫ আগস্টের আগের পুলিশ, তাঁরা কেন গ্রেপ্তার করবেন? তাঁরা কেন রাস্তা ছেড়ে দিতে বলবেন? নির্বিঘ্নে আইন প্রয়োগ করাই পুলিশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে দুর্বৃত্তের গুলিতে জামাল (৪৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও একজন। আজ শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার শাহনগর এলাকার দীঘির পাড়ে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
ফরিদপুর শহরে বোমাসদৃশ একটি বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার (১০ জানুয়ারি) দুপুরে শহরের আলীপুর আলীমুজ্জামান সেতু থেকে বস্তুটি উদ্ধার করে সেনাবাহিনীর বিশেষ দল।১ ঘণ্টা আগে