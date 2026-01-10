Ajker Patrika

নেত্রকোনায় ট্রেনের ধাক্কায় দুই যুবক নিহত

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ-ময়মনসিংহ রেলপথের চল্লিশা এলাকায় কমিউটার ট্রেনের ধাক্কায় দুই যুবক নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার চল্লিশা বাজারসংলগ্ন নতুন বাইপাস মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন আকাশ রায় (২৪) ও রাসেল মিয়া (২৫)। আকাশ দিনাজপুরের চিরিবন্দর ছোট বাউল গ্রামের সন্তেষ রায়ের ছেলে। আর রাসেল শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলার মালিজাকান্দা গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে। তাঁরা চল্লিশা বাজারসংলগ্ন নতুন বাইপাস মোড়ে জীবন বাবুর রাইস মিলে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ সন্ধ্যা ৬টার দিকে আকাশ, রাসেলসহ সাত থেকে আটজন যুবক চল্লিশা রেললাইনে ঘুরতে যান। এ সময় রেললাইনের ওপর দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোনে ছবি ও ভিডিও ধারণ করছিলেন তাঁরা। ঠিক তখনই মোহনগঞ্জ থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসা কমিউটার ট্রেনটির ধাক্কায় আকাশ ও রাসেল রেললাইনের পাশে ছিটকে পড়ে মারা যান। পরে খবর পেয়ে রেলওয়ে পুলিশ লাশ দুটি উদ্ধার করে।

এ ব্যাপারে নেত্রকোনা মডেল থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আল মামুন সরকার বলেন, লাশ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

ট্রেনযুবকনেত্রকোনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুবাই পালানোর সময় বিমানবন্দর থেকে নরসিংদী জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেপ্তার

গাজায় ট্রাম্প বাহিনীর অংশ হতে চায় বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্রকে জানালেন খলিলুর

শিক্ষককে হেনস্তার পর টেনেহিঁচড়ে প্রক্টর অফিসে নিয়ে গেলেন চাকসুর শিবির নেতারা

রাইস কুকার ব্যবহারের ভুল ও সতর্কতা

প্রার্থিতা ফিরে পেলেন তাসনিম জারা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভৈরব নদে পাওয়া লাশটি ‘ঘাউড়া রাজীবের’

ভৈরব নদে পাওয়া লাশটি ‘ঘাউড়া রাজীবের’

তাহসান-রোজার সংসারে ভাঙনের সুর

তাহসান-রোজার সংসারে ভাঙনের সুর

গাজায় ট্রাম্প বাহিনীর অংশ হতে চায় বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্রকে জানালেন খলিলুর

গাজায় ট্রাম্প বাহিনীর অংশ হতে চায় বাংলাদেশ

যেভাবে ডিম খাওয়া উচিত নয়

যেভাবে ডিম খাওয়া উচিত নয়

এলপি গ্যাসের সংকট একটি সংকেতমাত্র

এলপি গ্যাসের সংকট একটি সংকেতমাত্র

সম্পর্কিত

নেত্রকোনায় ট্রেনের ধাক্কায় দুই যুবক নিহত

নেত্রকোনায় ট্রেনের ধাক্কায় দুই যুবক নিহত

ভৈরবে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, আহত ২০

ভৈরবে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, আহত ২০

মানুষ মনে করে, ৫ আগস্টের আগের পুলিশ কেন গ্রেপ্তার করবে, কেন রাস্তা ছাড়তে বলবে— আইজিপির আক্ষেপ

মানুষ মনে করে, ৫ আগস্টের আগের পুলিশ কেন গ্রেপ্তার করবে, কেন রাস্তা ছাড়তে বলবে— আইজিপির আক্ষেপ

ফটিকছড়িতে গুলিতে নিহত ১

ফটিকছড়িতে গুলিতে নিহত ১