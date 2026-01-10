Ajker Patrika

ফটিকছড়িতে গুলিতে নিহত ১

 ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে দুর্বৃত্তের গুলিতে জামাল (৪৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও একজন। আজ শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার শাহনগর এলাকার দীঘির পাড়ে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত জামাল প্রকাশ ওরফে ছোট জামাল লেলাং ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বশরত আলী মিস্ত্রি বাড়ির মো. ইউসুফের ছেলে। এ ঘটনায় আহত হন নাছির নামে আরেকজন। তিনিও একই এলাকার বাসিন্দা।

জানা গেছে, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে জামাল ও নাছির ইসলামিয়া বাজার থেকে এসে দীঘির পাড়ে দাঁড়ান। এ সময় পেছন থেকে মোটরসাইকেলে এসে দুই দুর্বৃত্ত তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই জামাল নিহত হন। অপরজনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।

হাটহাজারী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) কাজী মো. তারেক আজিজ আজকের পত্রিকাকে বলেন, লেলাং এলাকায় দুজন গুলিবিদ্ধ হন। তাঁদের একজনের লাশ ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আরেকজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

