সিলেট শিক্ষা বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান শহীদুল আলমের যোগদান

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সিলেটের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে পদায়ন পেয়েছেন অধ্যাপক মো. শহীদুল আলম। গতকাল সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সরকারি কলেজ-২-এর উপসচিব শাহিনা পারভীন স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে তাঁকে এই পদায়ন দেওয়া হয়। তিনি ষোড়শ বিসিএসের (সাধারণ শিক্ষা) একজন কর্মকর্তা।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে সিলেট শিক্ষা বোর্ডের বিদায়ী চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আনোয়ার হোসেন চৌধুরীর কাছ থেকে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
এর আগে মো. শহীদুল আলম সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। মো. শহীদুল আলম তাঁর কর্মজীবনে বিয়ানীবাজার সরকারি কলেজের দর্শন বিভাগের প্রধান ও শিক্ষক পরিষদের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন সূত্রে জানা যায়, পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত মো. শহীদুল আলম নিজ বেতন ও বেতনক্রমে সিলেট শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন। দায়িত্ব পালনকালে তিনি পদসংশ্লিষ্ট ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি ভোগ করবেন। এ ছাড়া নিয়ম অনুযায়ী ভবিষ্য তহবিল, যৌথ বিমা এবং অন্যান্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করবেন। সরকারি বাসস্থানের সুবিধা গ্রহণ করলে তিনি বাড়ি ভাড়া ভাতা পাবেন না এবং সরকারের প্রচলিত বিধি-বিধান ও আদেশ দ্বারা তাঁর চাকরি নিয়ন্ত্রিত হবে।
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