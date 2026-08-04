Ajker Patrika
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বগুড়া

শেরপুরে বিস্ফোরক মামলায় আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি 
শেরপুরে বিস্ফোরক মামলায় আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা মো. জামাল উদ্দিন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ার শেরপুরে বিএনপির কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার কানাইকান্দর গ্রামে তাঁর নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার হওয়া ওই আওয়ামী লীগ নেতার নাম মো. জামাল উদ্দিন (৪৮)। তিনি শেরপুর উপজেলার ১০ নম্বর শাহবন্দেগী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক।

পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০২৩ সালের ১৫ নভেম্বর বিএনপির কেন্দ্রীয় ঘোষিত অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে শেরপুর পৌরসভার খেজুরতলা এলাকায় উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ দিন আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করেন। এ সময় বিএনপির নেতা-কর্মীদের মারধর এবং দলীয় কার্যালয়ের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে প্রায় এক লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি করা হয়।

এ ঘটনায় ২০২৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর শেরপুর থানায় বিস্ফোরক দ্রব্য আইন ও দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় একটি মামলা করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়া জামাল উদ্দিন ওই মামলার তদন্তে প্রাপ্ত আসামি।

শেরপুর থানা-পুলিশের পরিদর্শক (তদন্ত) জয়নুল আবেদীন বলেন, ‘গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে আদালতের মাধ্যমে বগুড়া জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। মামলার অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের বিশেষ অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’

বিষয়:

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