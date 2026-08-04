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সংসদীয় ও বিচারব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত কাঠামো এখনো গড়ে ওঠেনি: জহির উদ্দিন স্বপন

ঢাবি প্রতিনিধি
আপডেট : ০৪ আগস্ট ২০২৬, ২১: ৫৫
সংসদীয় ও বিচারব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত কাঠামো এখনো গড়ে ওঠেনি: জহির উদ্দিন স্বপন
বুয়েটে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪’ উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণ ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। ছবি: আজকের পত্রিকা

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, ‘বাংলাদেশে সংসদ নির্বাচন ১৩ বার হয়েছে। সবচেয়ে বিতর্কহীন নির্বাচন সর্বশেষ নির্বাচন। কিন্তু এখনো খুব সুদৃঢ়ভাবে দাবি করতে পারছি না যে, আমাদের সংসদীয় ব্যবস্থা একটি কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়েছে। আমরা এখনো বলতে পারছি না যে, আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিচারব্যবস্থার জায়গায় দাঁড়াতে পেরেছি।’

আজ মঙ্গলবার বিকেলে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কাউন্সিল হলে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪’ উপলক্ষে এক স্মরণ ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা বলেন। এ সময় তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দর্শন বা মতাদর্শের আলোচনা বাদ দিলেও সাধারণ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের নির্বাহী, বিচার ও আইন বিভাগের কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এখনো পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সাধারণ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন চিন্তার আলোকে রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ এবং এর যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকা দরকার, তা আমরা এখনো অর্জন করতে পারিনি।’ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করা সম্ভব না হলে দেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার গভীর সংকট নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, ‘এবারের এই রক্ত-প্রাণের বিনিময়েও যদি আমরা এটি অর্জন করতে না পারি, তাহলে আমাদের ভাবতে হবে—আমাদের সামগ্রিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থার ডিএনএতে এমন কিছু আছে কি না, যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কিংবা সমাজবিজ্ঞানীরা এখনো শনাক্ত করতে পারেননি।’

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের স্মরণ কেবল আবেগ বা আত্মত্যাগের গল্পে সীমাবদ্ধ না রেখে দেশের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার কারণগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণের আহ্বান জানান জহির উদ্দিন স্বপন। তিনি বলেন, ‘আমাদের বারবার বিভিন্ন সংগ্রাম-আন্দোলনের কাহিনি নিয়ে কথা বলতে হয়। এর মধ্যে হয়তো একধরনের গর্ব কাজ করে। কিন্তু এর স্বয়ংক্রিয় অর্থ হলো—আমরা সব সময়ই একটি শত্রুমুখর পরিবেশের মধ্যে থেকেছি এবং আন্দোলন করেই চলতে হয়েছে। আমরা কখনোই স্থিতিশীল আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে ছিলাম না বা নেই।’

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতিচর্চা শুধু শহীদদের সাহস ও আত্মত্যাগ নিয়ে আত্মতুষ্টির আয়োজন হওয়া উচিত নয় উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, শহীদদের মৃত্যু ছিল একটি নির্মম বাস্তবতা ও বাধ্যবাধকতা। ভবিষ্যতে জনগণকে যেন আর এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে না হয়, সে জন্য রাষ্ট্র ও সমাজের কাঠামোগত দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে পরিবর্তন আনতে হবে।

বুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বুয়েটের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শরিফুল ইসলাম। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বুয়েটের সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল হাসিব চৌধুরী।

বিষয়:

তথ্যমন্ত্রীআলোচনা সভাবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
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