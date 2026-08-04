সৈয়দপুরে দুই খাবার হোটেলকে আড়াই লাখ টাকা জরিমানা

নীলফামারীর সৈয়দপুরে দুটি খাবার হোটেলে অভিযান চালিয়ে আড়াই লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে শহরের এক নম্বর রেলক্রসিং এলাকার তাজির উদ্দিন গ্রান্ড হোটেল ও আল সামস্ হোটেলে এ অভিযান চালানো হয়।
অভিযানটি পরিচালনা করেন সৈয়দপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাব্বির হোসেন। এ সময় নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. সিহাব উদ্দিনসহ সৈয়দপুর থানা-পুলিশের একটি দল উপস্থিত ছিল।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, হোটেল দুটিতে পচা-বাসি খাবার বিক্রি, অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাবার রান্না এবং সংরক্ষণ করা হচ্ছিল। পরে সামস্ হোটেলের মালিক আলাউদ্দিনকে ১ লাখ ৫০ হাজার এবং তাজির উদ্দিন গ্রান্ড হোটেলের মালিক বখতিয়ার রহমানকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাব্বির হোসেন বলেন, ‘জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি এড়াতে এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করা হবে। খাদ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণে কোনো ধরনের অনিয়ম বা স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন বরদাশত করা হবে না।’
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